हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ओम शांति ओम' से 'पद्मावत' तक, ये हैं दीपिका पादुकोण की टॉप फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

'ओम शांति ओम' से 'पद्मावत' तक, ये हैं दीपिका पादुकोण की टॉप फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

Deepika Padukone Films: दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्में दी है. आज हम उनकी टॉप फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आराम से देख सकते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 12:36 PM (IST)
Deepika Padukone Films: दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्में दी है. आज हम उनकी टॉप फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आराम से देख सकते है.

दीपिका पादुकोण ने पिछले 17 सालों में बॉलीवुड में एक शानदार एक्टिंग करियर बनाया है. फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से डेब्यू करने वाली दीपिका ने ‘पीकू’, ‘पद्मावत’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और ‘बाजीराव मस्तानी’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी फिल्में न सिर्फ दर्शकों एंटरटेन करती हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी छोड़ती हैं. दीपिका आज इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उनके 40वें जन्मदिन के मौके पर, आइए नजर डालते हैं उनकी अब तक की 10 बेहतरीन फिल्मों पर, जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

1/10
ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण शांतिप्रिया के किरदार में नजर आती हैं, जिनकी उनके पति मुकेश मेहरा (अर्जुन रामपाल) हत्या कर देता है. कई साल बाद शांतिप्रिया जैसी दिखने वाली एक उभरती एक्ट्रेस संध्या (सैंडी) की एंट्री होती है, जो ओम (शाहरुख खान) के साथ मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री का सच सामने लाने और शांतिप्रिया को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है. इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण शांतिप्रिया के किरदार में नजर आती हैं, जिनकी उनके पति मुकेश मेहरा (अर्जुन रामपाल) हत्या कर देता है. कई साल बाद शांतिप्रिया जैसी दिखने वाली एक उभरती एक्ट्रेस संध्या (सैंडी) की एंट्री होती है, जो ओम (शाहरुख खान) के साथ मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री का सच सामने लाने और शांतिप्रिया को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है. इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
2/10
कॉकटेल में दीपिका पादुकोण वेरोनिका डी'कोस्टा के किरदार में नजर आती हैं. फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान गौतम कपूर और डायना पेंटी मीरा सहनी की भूमिका में दिखाई देती हैं. कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी में तब उलझन और तनाव बढ़ जाता है जब उनके बीच एक लव ट्रायंगल बन जाता है. इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं.
कॉकटेल में दीपिका पादुकोण वेरोनिका डी’कोस्टा के किरदार में नजर आती हैं. फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान गौतम कपूर और डायना पेंटी मीरा सहनी की भूमिका में दिखाई देती हैं. कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी में तब उलझन और तनाव बढ़ जाता है जब उनके बीच एक लव ट्रायंगल बन जाता है. इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं.
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
