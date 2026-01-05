एक्सप्लोरर
'ओम शांति ओम' से 'पद्मावत' तक, ये हैं दीपिका पादुकोण की टॉप फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
Deepika Padukone Films: दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्में दी है. आज हम उनकी टॉप फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आराम से देख सकते है.
दीपिका पादुकोण ने पिछले 17 सालों में बॉलीवुड में एक शानदार एक्टिंग करियर बनाया है. फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से डेब्यू करने वाली दीपिका ने ‘पीकू’, ‘पद्मावत’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और ‘बाजीराव मस्तानी’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी फिल्में न सिर्फ दर्शकों एंटरटेन करती हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी छोड़ती हैं. दीपिका आज इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उनके 40वें जन्मदिन के मौके पर, आइए नजर डालते हैं उनकी अब तक की 10 बेहतरीन फिल्मों पर, जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.
Published at : 05 Jan 2026 12:36 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
