'ओम शांति ओम' से 'पद्मावत' तक, ये हैं दीपिका पादुकोण की टॉप फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण शांतिप्रिया के किरदार में नजर आती हैं, जिनकी उनके पति मुकेश मेहरा (अर्जुन रामपाल) हत्या कर देता है. कई साल बाद शांतिप्रिया जैसी दिखने वाली एक उभरती एक्ट्रेस संध्या (सैंडी) की एंट्री होती है, जो ओम (शाहरुख खान) के साथ मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री का सच सामने लाने और शांतिप्रिया को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है. इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.