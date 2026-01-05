दिलीप कुमार था ए आर रहमान का नाम, फिर 23 साल की उम्र में इस कारण से अपनाया इस्लाम

दिलीप कुमार से अल्लाह रक्खा रहमान यानी ए.आर. रहमान बनने का सफर सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है. ये उनकी आस्था, विश्वास और जीवन के कठिन दौर से जुड़ी कहानी है. उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो धीरे-धीरे हिंदू धर्म से हटकर इस्लाम और खासतौर पर सूफी सोच की ओर आकर्षित होने लगे.