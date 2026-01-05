एक्सप्लोरर
दिलीप कुमार था ए आर रहमान का नाम, फिर 23 साल की उम्र में इस कारण से अपनाया इस्लाम
A R Rehman Birthday: ए.आर. रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में दिलीप कुमार के रूप में हुआ था. जानें ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्होंने इस्लाम अपनाया और नाम बदलकर ए.आर. रहमान रख लिया.
भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन प्रतिभा से ऑस्कर अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर ए.आर. रहमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस म्यूजिक आइकन का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका असली नाम ए.एस. दिलीप कुमार था. बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदल लिया. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया आइए जानते हैं पूरी कहानी.
Published at : 05 Jan 2026 01:29 PM (IST)
