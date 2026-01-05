हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिलीप कुमार था ए आर रहमान का नाम, फिर 23 साल की उम्र में इस कारण से अपनाया इस्लाम

A R Rehman Birthday: ए.आर. रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में दिलीप कुमार के रूप में हुआ था. जानें ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्होंने इस्लाम अपनाया और नाम बदलकर ए.आर. रहमान रख लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 01:29 PM (IST)
भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन प्रतिभा से ऑस्कर अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर ए.आर. रहमान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस म्यूजिक आइकन का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका असली नाम ए.एस. दिलीप कुमार था. बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदल लिया. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया आइए जानते हैं पूरी कहानी.

दिलीप कुमार से अल्लाह रक्खा रहमान यानी ए.आर. रहमान बनने का सफर सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है. ये उनकी आस्था, विश्वास और जीवन के कठिन दौर से जुड़ी कहानी है. उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो धीरे-धीरे हिंदू धर्म से हटकर इस्लाम और खासतौर पर सूफी सोच की ओर आकर्षित होने लगे.
ए.आर. रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ था. उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम आर.के. शेखर था. जो मलयालम फिल्मों के जाने-माने संगीतकार थे. दिलीप कुमार का बचपन संगीत के माहौल में बीता और कम उम्र से ही उन्हें गाने-बजाने का शौक था.
