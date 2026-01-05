एक्सप्लोरर
दीपिका पादुकोण की 10 तस्वीरें, 40 की उम्र में भी गजब ढाती हैं एक्ट्रेस
Deepika Padukone Photos: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. उनकी हर एक अदाओं पर फैंस दीवाने हो जाते है. आइए देखते है उनकी शानदार तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों दिलों को जीता है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से भी सबको दीवाना बना देती है. एक्ट्रेस के करोड़ों फैंस है, जो उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. आज एक्ट्रेस अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इस खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
Published at : 05 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Tags :Deepika Padukone Birthday Special
बॉलीवुड
8 Photos
काजोल की बहन के साथ था उदय चोपड़ा का सीरियस अफेयर, जानें अब कैसी जिंदगी जी रहे हैं एक्टर
बॉलीवुड
7 Photos
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर! जानें किसे डेट कर रहीं बॉलीवुड हसीनाएं
बॉलीवुड
8 Photos
2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement