हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण की 10 तस्वीरें, 40 की उम्र में भी गजब ढाती हैं एक्ट्रेस

दीपिका पादुकोण की 10 तस्वीरें, 40 की उम्र में भी गजब ढाती हैं एक्ट्रेस

Deepika Padukone Photos: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. उनकी हर एक अदाओं पर फैंस दीवाने हो जाते है. आइए देखते है उनकी शानदार तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Deepika Padukone Photos: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. उनकी हर एक अदाओं पर फैंस दीवाने हो जाते है. आइए देखते है उनकी शानदार तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों दिलों को जीता है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से भी सबको दीवाना बना देती है. एक्ट्रेस के करोड़ों फैंस है, जो उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. आज एक्ट्रेस अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इस खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
दीपिका पादुकोण बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. बता दे आज एक्ट्रेस 40 साल की पूरी हो गई है. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसे ही बरकरार है.
दीपिका पादुकोण बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. बता दे आज एक्ट्रेस 40 साल की पूरी हो गई है. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसे ही बरकरार है.
2/10
एक्ट्रेस 40 की उम्र में भी गजब ढाती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल उनका हर एक अंदाज देखने लायक होता है.
एक्ट्रेस 40 की उम्र में भी गजब ढाती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल उनका हर एक अंदाज देखने लायक होता है.
Published at : 05 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Birthday Special

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Riot Case: उमर-शरजील के अलावा 5 आरोपियों को राहत | Umar Khalid | Supreme Court | Delhi Danga
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी Umar Khalid और शरजील को बड़ा झटका | Umar Khalid
Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid
Delhi Riot Case: 7 आरोपियों की जमानत पर फैसला जारी रहेगी जेल या आज मिलेगी बेल? | Umar Khalid
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा केस, High Court ने जमानत की मांग ठुकराई- Supreme Court | Umar Khalid

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को बताया भारत की आस्था और आत्मा का प्रतीक, पढ़ें पूरा ब्लॉग
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget