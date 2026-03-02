टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन स्टार और फिटनेस आइकॉन हैं. अपने करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें वार 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और बाग़ी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.