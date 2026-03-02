एक्सप्लोरर
Tiger Shroff Birthday: कितने करोड़ के मालिक हैं टाइगर श्रॉफ? जानें एक्टर कहां से करते हैं मोटी कमाई
Tiger Shroff Birthday: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ आप, 2 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट के रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि कितने करोड़ के मालिक हैं टाइगर और कहां से करते हैं मोटी कमाई.
बॉलीवुड के फिटनेस आइकॉन और एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ आप 2 मार्च को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है. इस खास मौके पर हम आपको बताते है कि एक्टर की नेटवर्थ क्या है वो कहां से कमाई करते है.
Published at : 02 Mar 2026 12:24 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
