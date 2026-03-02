दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स, लिस्ट में शाहरुख से सलमान तक हैं शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स, लिस्ट में शाहरुख से सलमान तक हैं शामिल

Bollywood Celebs Property In Dubai: मुंबई के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के विदेशों में भी शानदार घर हैं. आइए जानते है कौन-कौन से स्टार्स हैं जिनके पास दुबई में आलीशान प्रॉपर्टी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 12:24 PM (IST)
बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने दुबई में अपना आलीशान घर खरीदा हुआ है. इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक के नाम शामिल हैं. आज हम आपको इस खबर में बॉलीवुड की उन हस्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बनाई है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

शाहरुख खान ने दुबई के पाम जुमेराह पर जन्नत नाम का एक शानदार विला खरीदा हुआ है. दरअसल, यह घर उन्हें दुबई की प्रॉपर्टी कंपनी नखील ने गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जाती है. इस प्रॉपर्टी के साथ एक प्राइवेट बीच भी है.
सलमान खान के पास दुबई में बुर्ज खलीफा के पास द एड्रेस डाउनटाउन में एक शानदार अपार्टमेंट है. उनका घर शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक में है.
Published at : 02 Mar 2026 12:24 PM (IST)
