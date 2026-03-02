दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स, लिस्ट में शाहरुख से सलमान तक हैं शामिल

शाहरुख खान ने दुबई के पाम जुमेराह पर जन्नत नाम का एक शानदार विला खरीदा हुआ है. दरअसल, यह घर उन्हें दुबई की प्रॉपर्टी कंपनी नखील ने गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जाती है. इस प्रॉपर्टी के साथ एक प्राइवेट बीच भी है.