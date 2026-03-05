घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स

Can Fresh Paint Cause Breathing Problems: नया पेंट हुआ कमरा अक्सर ताजगी का एहसास देता है, चमकती दीवारें, साफ माहौल और बदलाव की संतुष्टि. लेकिन जो तेज, केमिकल जैसी गंध कुछ दिनों तक बनी रहती है, वह सिर्फ नएपन की निशानी नहीं है, इसके साथ ही यह वोलेटाइल कार्बनिक यौगिकों यानी वीओसी के हवा में घुलने का संकेत है, जो सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं. पेंट, वार्निश, थिनर और चिपकाने वाले पदार्थों में फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और टोल्यून जैसे वीओसी पाए जाते हैं. यूनाइटेड स्टेट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार, पेंटिंग जैसी गतिविधियों के दौरान घर के अंदर बीओसी लेवल बाहर की हवा से कई गुना अधिक हो सकता है. ये केमिकल सांस डक्ट्स कोएक्साइटेड करते हैं, जिससे खांसी, गले में खराश और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है.

क्या होती हैं दिक्कतें?

डॉ. आकाश शाह, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल,न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स बताते हैं कि वीओसी सांस के रास्ते ब्रॉन्कियल ट्यूब्स में सूजन पैदा कर सकते हैं और म्यूकस बढ़ा सकते हैं. इससे सांस की डक्ट्स संकरी हो जाती हैं. अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो इसमें लगातार सूखी खांसी, घरघराहट और हल्की सांस फूलना शामिल हो सकता है. हेल्दी एडल्ट में ये लक्षण आमतौर पर एक्सपोजर बंद होने पर कम हो जाते हैं. लेकिन बार-बार संपर्क में आने से एयरवे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं. बच्चों, बुजुर्गों, स्मोकिंग करने वालों और अस्थमा मरीजों में जोखिम अधिक होता है. लंबे समय में लगातार सूजन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या की ओर बढ़ सकती है.

कब जांच करवानी चाहिए?

अगर पेंटिंग के बाद 3 से 4 हफ्ते तक खांसी बनी रहे, तो लंग्स की जांच जरूरी हो सकती है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी बताता है कि लंग फंक्शन टेस्ट शुरुआती सीओपीडी पैटर्न पहचानने में मददगार होते हैं.डॉ. हर्षा जैन ने TOI को बताया कि खराब वेंटिलेशन स्थिति को और गंभीर बना सकता है. बंद खिड़कियां, सिर्फ एसी पर निर्भर रहना और नमी भरे मौसम में पेंटिंग बीओसी को घर के अंदर फंसा देता है. क्रॉस-वेंटिलेशन यानी एक से ज्यादा खिड़कियां खोलना केमिकल को तेजी से बाहर निकालने में मदद करता है.

कैसे कर सकते हैं बचाव?

बचाव के लिए लो-वीओसी या नो वीओसी पेंटचुनना बेहतर है. पेंटिंग के दौरान मास्क पहनें और कम से कम 48 से 72 घंटे तक कमरे को खुला रखें. जहां संभव हो, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कुछ दिन दूसरे कमरे या स्थान पर रखें. इसके अलावा पेंट करते समय मास्क पहनना भी फायदेमंद है और इससे आप इस दिक्कत से बच सकते हैं. घर की सुंदरता जरूरी है, लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है.

ये भी पढ़ें-3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator