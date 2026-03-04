'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'

एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में एक चौकाने वाला खुलासा किया. पिछले साल आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के स्पेशल नंबर 'शरारत' में नजर आईं आयशा ने बताया कि उन्हें एक गाने से सिर्फ उनके बॉडी साइज की वजह से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टाग्राम पर उन्हें रोज सेक्शुअलाइज किया जाता है और रेप की धमकियां तक मिलती हैं.

आयशा खान ने ट्रोल्स और रेप धमकियों पर की खुलकर बात

'वी द वूमन' ईवेंट में बात करते हुए आयशा ने बताया कि जब वो 12वीं क्लास में थीं, तब उन्हें टी-सीरीज के एक गाने में सेकेंड लीड के तौर पर लिया गया था. लेकिन शूट से एक रात पहले ही उन्हें 'मोटी' कहकर बदल दिया गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्हें किसी खास तरह दिखने का दबाव महसूस हुआ, तो आयशा ने माना कि अपने लुक को लेकर आत्मविश्वास महसूस करने में उन्हें काफी समय लगा.

'बॉडी को लेकर सेक्शुअलाइज किया जाता है'- आयशा खान

आयशा ने आगे कहा, 'मुझे लगभग हर दिन इंस्टाग्राम पर मेरी बॉडी को लेकर सेक्शुअलाइज किया जाता है. मैं नॉर्मल सा टॉप पहनूं तो लोगों को दिक्कत, स्कर्ट पहनूं तो भी दिक्कत. मुझे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना पड़ता है. अगर मुझे सिर्फ इसलिए कपड़े पहनने या कुछ पोस्ट करने से पहले सोचना पड़े कि कोई मुझे गलत नजर से देखेगा, तो ये बहुत दुख की बात है. कभी-कभी मैं सोचती हूं कि जो मन में आए वो पोस्ट कर दूं, लेकिन कई बार ऐसे भद्दे कमेंट पढ़ने का मन नहीं होता, जिनमें लोग लिखते हैं कि मौका मिले तो वो मेरे साथ क्या करेंगे.'

आयशा को मिलती हैं रेप की धमकियां

आयशा ने आगे कहा, 'जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अगर उनके पास ताकत होती तो शायद वो वही करते जो लिखते हैं. यही बात डराती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, असली लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं. मुझे लगभग हर दिन रेप की धमकियां मिलती हैं. काश इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए जाएं. कई बार ये बातें मेरे पुराने जख्मों को हरा कर देती हैं और डर लगता है कि अगर मैं आज जितनी पहचान और ताकत नहीं रखती, तो शायद कुछ गलत हो सकता था.'

आयशा के बारे में

बता दें, आयशा ने अपने करियर की शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी' उन्होंने एकता कपूर के प्रोड्यूस किए गए टीवी शो कसौटी ज़िंदगी की से टेलीविजन डेब्यू किया. इसके बाद वो बालवीर रिटर्न्स में भी नजर आईं' साल 2022 में उन्होंने तेलुगु फिल्म 'मुखचित्रम' में सपोर्टिंग रोल निभाकर साउथ इंडस्ट्री में भी कदम रखा.

बिग बॉस 17 से मिला फेम

साल 2023 में आयशा को असली पहचान तब मिली जब वो सलमान खान के होस्ट किए गए बिग बॉस 17 में नजर आईं' शो के बाद वो घर-घर में पहचानी जाने लगीं. इसके बाद उनका यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' भी काफी चर्चा में रहा. आयशा बाद में फिल्म 'जाट' में सपोर्टिंग रोल में दिखीं. वहीं फिल्म 'धुरंधर' के स्पेशल सॉन्ग 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा के साथ उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिली. हाल ही में वह कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आईं.