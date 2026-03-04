हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'

'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'

Ayesha Khan Body Shaming: एक्ट्रेस आयशा खान हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बॉडी शेमिंग और रोज होने वाली सेक्शुअलाइजेशन पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें रेप की धमकियां तक मिलती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में एक चौकाने वाला खुलासा किया. पिछले साल आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के स्पेशल नंबर 'शरारत' में नजर आईं आयशा ने बताया कि उन्हें एक गाने से सिर्फ उनके बॉडी साइज की वजह से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टाग्राम पर उन्हें रोज सेक्शुअलाइज किया जाता है और रेप की धमकियां तक मिलती हैं.

आयशा खान ने ट्रोल्स और रेप धमकियों पर की खुलकर बात
'वी द वूमन' ईवेंट में बात करते हुए आयशा ने बताया कि जब वो 12वीं क्लास में थीं, तब उन्हें टी-सीरीज के एक गाने में सेकेंड लीड के तौर पर लिया गया था. लेकिन शूट से एक रात पहले ही उन्हें 'मोटी' कहकर बदल दिया गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्हें किसी खास तरह दिखने का दबाव महसूस हुआ, तो आयशा ने माना कि अपने लुक को लेकर आत्मविश्वास महसूस करने में उन्हें काफी समय लगा.

'बॉडी को लेकर सेक्शुअलाइज किया जाता है'- आयशा खान 
आयशा ने आगे कहा, 'मुझे लगभग हर दिन इंस्टाग्राम पर मेरी बॉडी को लेकर सेक्शुअलाइज किया जाता है. मैं नॉर्मल सा टॉप पहनूं तो लोगों को दिक्कत, स्कर्ट पहनूं तो भी दिक्कत. मुझे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना पड़ता है. अगर मुझे सिर्फ इसलिए कपड़े पहनने या कुछ पोस्ट करने से पहले सोचना पड़े कि कोई मुझे गलत नजर से देखेगा, तो ये बहुत दुख की बात है. कभी-कभी मैं सोचती हूं कि जो मन में आए वो पोस्ट कर दूं, लेकिन कई बार ऐसे भद्दे कमेंट पढ़ने का मन नहीं होता, जिनमें लोग लिखते हैं कि मौका मिले तो वो मेरे साथ क्या करेंगे.'

आयशा को मिलती हैं रेप की धमकियां
आयशा ने आगे कहा, 'जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अगर उनके पास ताकत होती तो शायद वो वही करते जो लिखते हैं. यही बात डराती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, असली लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं. मुझे लगभग हर दिन रेप की धमकियां मिलती हैं. काश इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए जाएं. कई बार ये बातें मेरे पुराने जख्मों को हरा कर देती हैं और डर लगता है कि अगर मैं आज जितनी पहचान और ताकत नहीं रखती, तो शायद कुछ गलत हो सकता था.'

आयशा के बारे में
बता दें, आयशा ने अपने करियर की शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी' उन्होंने एकता कपूर के प्रोड्यूस किए गए टीवी शो कसौटी ज़िंदगी की से टेलीविजन डेब्यू किया. इसके बाद वो बालवीर रिटर्न्स में भी नजर आईं' साल 2022 में उन्होंने तेलुगु फिल्म 'मुखचित्रम' में सपोर्टिंग रोल निभाकर साउथ इंडस्ट्री में भी कदम रखा.

बिग बॉस 17 से मिला फेम
साल 2023 में आयशा को असली पहचान तब मिली जब वो सलमान खान के होस्ट किए गए बिग बॉस 17 में नजर आईं' शो के बाद वो घर-घर में पहचानी जाने लगीं. इसके बाद उनका यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' भी काफी चर्चा में रहा. आयशा बाद में फिल्म 'जाट' में सपोर्टिंग रोल में दिखीं. वहीं फिल्म 'धुरंधर' के स्पेशल सॉन्ग 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा के साथ उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिली. हाल ही में वह कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आईं. 

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Body Shaming Ayesha Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'
'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'
बॉलीवुड
प्रोड्यूसर बनी मिर्जापुर की 'डिंपी' उर्फ हर्षिता गौर, होली पर रिलीज हुई पहली शॉर्ट फिल्म
प्रोड्यूसर बनी मिर्जापुर की 'डिंपी' उर्फ हर्षिता गौर, होली पर रिलीज हुई पहली शॉर्ट फिल्म
बॉलीवुड
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
क्रिकेट
SA vs NZ Semi Final: 77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
World Luxurious Prison: इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget