हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार

शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार

Raj Kapoor and Nargis: बॉलीवुड के शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर ने 1946 में कृष्णा मल्होत्रा के संग अरेंज मैरिज की थी. लेकिन, इनकी शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल तब मच गई थी जब नरगिस की एंट्री हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

राज कपूर बेशक अब दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनकी एक्टिंग और पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से आज भी याद किए जाते हैं. एक्टर जब 22 साल के थे तभी उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी कृष्णा मल्होत्रा से करवा दी थी. दोनों की शादीशुदा लाइफ ठीक चल रही थी, तभी राज कपूर की जिंदगी में नरगिस की एंट्री हुई. मालूम हो राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने खुद अपनी बुक में पिता के अफेयर का जिक्र किया था. 

ऋषि कपूर ने किया खुलासा
ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में राज कपूर के अफेयर के बारे में जिक्र करते हुए लिखा था, 'वो भी प्यार में थे उस समय, बदकिस्मती से, मेरी मां के अलावा किसी और से. उनकी गर्लफ्रेंड उस समय की उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थीं, जिनमें आग (1948), बरसात (1949) और आवारा (1951) शामिल है.'

पहली नजर का प्यार
बता दें नरगिस से राजकपूर को पहली नजर में ही प्यार हो गया था. दोनों की पहली मुलाकात अंदाज के सेट पर हुई थी. नरगिस जब राज कपूर से मिली थीं तब वो सुपरस्टार थीं और बेहद खूबसूरत थीं. ऐसे में राजकपूर उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए. सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि नरगिस को भी उनसे प्यार हो गया. नरगिस और राज कपूर में बेइंतहा मोहब्बत होने के बाद भी ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. क्योंकि, राज कपूर को बेशक नरगिस से प्यार था, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे.

शादी का भी दिलाया था दिलासा
इस सबके बाद भी उन्होंने कई बार नरगिस को शादी करने का दिलासा दिया था. नरगिस के संग राज कपूर करीब 16 सालों तक प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से साथ रहे थे. रिपोर्ट के अनुसार राज कपूर संग नरगिस शादी करना चाहती थी. ये जानते हुए भी कि वो पहले से शादीशुदा है. 

परिवार या प्यार में से चुना परिवार
कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उन्होंने कुछ वकीलों से सलाह भी ली थी कि क्या पहले से शादीशुदा आदमी संग कैसे भी शादी कर सकते हैं. हालांकि, जब बात नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए. उस वक्त राज कपूर ने नरगिस और अपने परिवार में से परिवार को चुना. वहीं, 1959 में नरगिस की मुलाकात सुनील दत्त से हुई. 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी आग से सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Nargis Raj Kapoor Krishna Raj Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार
शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार
बॉलीवुड
'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'
'मोटी' कहकर गाने से हटाई गईं आयशा खान, बयां किया दर्द बोलीं- 'रोज मिलती हैं रेप की धमकियां'
बॉलीवुड
प्रोड्यूसर बनी मिर्जापुर की 'डिंपी' उर्फ हर्षिता गौर, होली पर रिलीज हुई पहली शॉर्ट फिल्म
प्रोड्यूसर बनी मिर्जापुर की 'डिंपी' उर्फ हर्षिता गौर, होली पर रिलीज हुई पहली शॉर्ट फिल्म
बॉलीवुड
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
क्रिकेट
SA vs NZ Semi Final: 77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
World Luxurious Prison: इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget