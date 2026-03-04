राज कपूर बेशक अब दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनकी एक्टिंग और पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से आज भी याद किए जाते हैं. एक्टर जब 22 साल के थे तभी उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी कृष्णा मल्होत्रा से करवा दी थी. दोनों की शादीशुदा लाइफ ठीक चल रही थी, तभी राज कपूर की जिंदगी में नरगिस की एंट्री हुई. मालूम हो राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने खुद अपनी बुक में पिता के अफेयर का जिक्र किया था.

ऋषि कपूर ने किया खुलासा

ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में राज कपूर के अफेयर के बारे में जिक्र करते हुए लिखा था, 'वो भी प्यार में थे उस समय, बदकिस्मती से, मेरी मां के अलावा किसी और से. उनकी गर्लफ्रेंड उस समय की उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थीं, जिनमें आग (1948), बरसात (1949) और आवारा (1951) शामिल है.'

पहली नजर का प्यार

बता दें नरगिस से राजकपूर को पहली नजर में ही प्यार हो गया था. दोनों की पहली मुलाकात अंदाज के सेट पर हुई थी. नरगिस जब राज कपूर से मिली थीं तब वो सुपरस्टार थीं और बेहद खूबसूरत थीं. ऐसे में राजकपूर उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए. सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि नरगिस को भी उनसे प्यार हो गया. नरगिस और राज कपूर में बेइंतहा मोहब्बत होने के बाद भी ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. क्योंकि, राज कपूर को बेशक नरगिस से प्यार था, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे.

शादी का भी दिलाया था दिलासा

इस सबके बाद भी उन्होंने कई बार नरगिस को शादी करने का दिलासा दिया था. नरगिस के संग राज कपूर करीब 16 सालों तक प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से साथ रहे थे. रिपोर्ट के अनुसार राज कपूर संग नरगिस शादी करना चाहती थी. ये जानते हुए भी कि वो पहले से शादीशुदा है.

परिवार या प्यार में से चुना परिवार

कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उन्होंने कुछ वकीलों से सलाह भी ली थी कि क्या पहले से शादीशुदा आदमी संग कैसे भी शादी कर सकते हैं. हालांकि, जब बात नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए. उस वक्त राज कपूर ने नरगिस और अपने परिवार में से परिवार को चुना. वहीं, 1959 में नरगिस की मुलाकात सुनील दत्त से हुई. 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी आग से सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली.