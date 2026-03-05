उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर तेज होता जा रहा है. इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं और कहीं कोई बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. होली के दिन पारा 30 के पार चला गया. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन से चार दिनों में भी आसमान एकदम साफ रहने का अनुमान हैं. धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी, प्रदेश के सभी जिले इन दिनों ग्रीन जोन में बने हुए हैं.

मौसम विभाग ने आज गुरुवार 5 मार्च को भी यूपी के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान 25-35 किमी की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी. दिन के समय में अब तेज तीखी धूप निकलने लगी है जिससे चुभन भरी गर्मी महसूस हो रही है. 6 मार्च से झोंकेदार हवाओं का सिलसिला बंद हो जाएगा और मौसम शुष्क ही रहेगा. 10 मार्च तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं.

लखनऊ से नोएडा तक आज का मौसम

राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से ही आसमान एकदम साफ़ बना हुआ हैं. दिन चढ़ने के साथ ही खिली-खिली धूप निकलेगी, जिससे गर्मी का असर दिखना शुरू हो जाएगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में रात के समय गर्मी बढ़ी है. यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया गया.

बांदा में 35 के पार पहुंचा पारा

यूपी में इन दिनों ज़्यादातर जिलों में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जनपद रहा, यहां अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री तक पहुंच गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इसी तरह झांसी, आगरा, हमीरपुर और वाराणसी में भी अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री के बीच बना हुआ है. ये यूपी के सबसे गर्म जनपद रहे.

आने वाले 3-4 दिनों में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक़ आने वाले अगले 3-4 दिनों में गर्मी में और इजाफा होगा. और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. 7 से 8 मार्च के बीच राज्य में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री के पार जा सकता है. जो सामान्य से काफी अधिक हैं वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगर इसी तरह गर्मी बढ़ी तो मार्च के दूसरे हफ्ते में तापमान 36-37 डिग्री तक पहुँच सकता है.

एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ

हालांकि 6 मार्च को पहाड़ी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो रहा है. जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर मौसम बदल सकता है हालांकि मैदानी इलाकों में इसका असर नहीं दिखेगा. यानी आने वाले दिनों यूपी में बारिश के फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं.