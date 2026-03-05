हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान

UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान

UP Weather Updates: यूपी में इन दिनों ज्यादातर जिलों में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जनपद रहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर तेज होता जा रहा है. इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं और कहीं कोई बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. होली के दिन पारा 30 के पार चला गया. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन से चार दिनों में भी आसमान एकदम साफ रहने का अनुमान हैं. धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी, प्रदेश के सभी जिले इन दिनों ग्रीन जोन में बने हुए हैं. 

मौसम विभाग ने आज गुरुवार 5 मार्च को भी यूपी के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान 25-35 किमी की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी. दिन के समय में अब तेज तीखी धूप निकलने लगी है जिससे चुभन भरी गर्मी महसूस हो रही है. 6 मार्च से झोंकेदार हवाओं का सिलसिला बंद हो जाएगा और मौसम शुष्क ही रहेगा. 10 मार्च तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 

लखनऊ से नोएडा तक आज का मौसम

राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से ही आसमान एकदम साफ़ बना हुआ हैं. दिन चढ़ने के साथ ही खिली-खिली धूप निकलेगी, जिससे गर्मी का असर दिखना शुरू हो जाएगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में रात के समय गर्मी बढ़ी है. यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया गया. 

बांदा में 35 के पार पहुंचा पारा

यूपी में इन दिनों ज़्यादातर जिलों में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जनपद रहा, यहां अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री तक पहुंच गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इसी तरह झांसी, आगरा, हमीरपुर और वाराणसी में भी अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री के बीच बना हुआ है. ये यूपी के सबसे गर्म जनपद रहे.

आने वाले 3-4 दिनों में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक़ आने वाले अगले 3-4 दिनों में गर्मी में और इजाफा होगा. और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. 7 से 8 मार्च के बीच राज्य में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री के पार जा सकता है. जो सामान्य से काफी अधिक हैं वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगर इसी तरह गर्मी बढ़ी तो मार्च के दूसरे हफ्ते में तापमान 36-37 डिग्री तक पहुँच सकता है. 

एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ

हालांकि 6 मार्च को पहाड़ी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो रहा है. जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर मौसम बदल सकता है हालांकि मैदानी इलाकों में इसका असर नहीं दिखेगा. यानी आने वाले दिनों यूपी में बारिश के फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं.

Published at : 05 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
नोएडा: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: बच्चा नहीं होने के ताने ने ले ली दो जानें, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
मुरादाबाद: बच्चा नहीं होने का ताना बना जानलेवा, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: रफ्तार ने ली दो जिंदगियां, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत
Basti News: रफ्तार ने ली दो जिंदगियां, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget