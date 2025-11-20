एक्सप्लोरर
व्हाइट सेक्विन ऑउटफिट में तारा सुतारिया लगीं बला की हसीन, तस्वीरों पर दिल ना आ जाए तो कहना
Tara Sutaria Birthday Post: तारा सुतारिया ने बुधवार को अपना 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. व्हाइट सेक्विन आउटफिट में तारा सुतारिया बला की हसीन लग रही हैं. देखें तस्वीरें.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में तारा सुतारिया का नाम भी शामिल है. अदाकारा ने आज यानी 19 नवंबर को अपनी 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उन्होंने अपनी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जिसे देख आपकी सांसे थम जाएंगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट सेक्विन ऑउटफिट में तारा सुतारिया लगीं बला की हसीन, बर्थडे फोटोज ने उड़ाया होश
बॉलीवुड
9 Photos
सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट
बॉलीवुड
9 Photos
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा और वहीदा रहमान, दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपने अंदाज से लूटी महफिल
बॉलीवुड
15 Photos
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड, एक से बढ़कर एक लुक में दिखे सितारे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है सिंगर शान की पत्नी, कपल ने सेलिब्रेट की 25वीं शादी की सालगिरह
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर को देख थमी फैंस की सांसे, कर्वी फिगर से नजरें हटाना मुश्किल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
ओटीटी
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट सेक्विन ऑउटफिट में तारा सुतारिया लगीं बला की हसीन, बर्थडे फोटोज ने उड़ाया होश
बॉलीवुड
9 Photos
सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion