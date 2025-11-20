हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
व्हाइट सेक्विन ऑउटफिट में तारा सुतारिया लगीं बला की हसीन, तस्वीरों पर दिल ना आ जाए तो कहना

Tara Sutaria Birthday Post: तारा सुतारिया ने बुधवार को अपना 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. व्हाइट सेक्विन आउटफिट में तारा सुतारिया बला की हसीन लग रही हैं. देखें तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 03:21 PM (IST)
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में तारा सुतारिया का नाम भी शामिल है. अदाकारा ने आज यानी 19 नवंबर को अपनी 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उन्होंने अपनी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जिसे देख आपकी सांसे थम जाएंगी.

तारा सुतारिया ने 19 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस का बर्थडे ग्लो साफ छलक रहा है.
वैसे तो तारा सुतारिया हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को अपना मुरीद बनाया है.
अपने बर्थडे आउटफिट को तारा सुतारिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टाइल किया है. उनकी इन वायरल पिक्चर्स को देख फैंस इसपर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
आप भी तारा सुतारिया का ऐसा अंदाज देखेंगे तो खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे. हर एक तस्वीर में एक्ट्रेस का लुक आपका दिल चुरा लेगा.
इन वायरल पिक्चर्स में हसीना वाइट सिक्विन बॉडीकॉन आउटफिट में नजर आ रही हैं. इसके पूरे आउटफिट में पर्ल के डिजाइन बने हुए हैं जो उनके ओवरऑल लुक को और भी निखार रहा है.
अपने इस खूबसूरत बर्थडे आउटफिट में तारा सुतारिया ने अलग–अलग पोज देते हुए अपने टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. इसके साथ ही स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाते हुए उन्होंने अपने ये ओवरऑल लुक कंप्लीट किया.
मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो अदाकारा ने सॉफ्ट ग्लैम लुक रखा लेकिन अपने आंखों में शिमरी मेकअप किया था. स्टेटलेंट इयरिंग्स के साथ उन्होंने पूरा लुक कंप्लीट किया.
Published at : 20 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Tara Sutaria

बॉलीवुड फोटो गैलरी

