पिंक ऑउटफिट में तमन्ना भाटिया ने बुल्गारी इवेंट में ढाया कहर, हर एक तस्वीर में लग रही हैं हुस्न की मल्लिका
Tamannah Bhatia At Bvlgari Event: तमन्ना भाटिया ने बुल्गारी इवेंट की फोटोज शेयर की हैं. पिंक बो ड्रेस में हसीना सच में बहुत प्यारी लगी. सोशल मीडिया पर इन वायरल तस्वीरों की झलक आप भी यहां देखें.
तमन्ना भाटिया बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने टेलेंट के दम पर अपना अलग मुकाम हासिल किया है. इसके साथ ही एक्ट्रेस अपने फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बुल्गारी इवेंट की तस्वीरें शेयर की जिसने सभी को तमन्ना का दीवाना बना दिया.
Published at : 03 Oct 2025 12:02 PM (IST)
