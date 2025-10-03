हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पिंक ऑउटफिट में तमन्ना भाटिया ने बुल्गारी इवेंट में ढाया कहर, हर एक तस्वीर में लग रही हैं हुस्न की मल्लिका

पिंक ऑउटफिट में तमन्ना भाटिया ने बुल्गारी इवेंट में ढाया कहर, हर एक तस्वीर में लग रही हैं हुस्न की मल्लिका

Tamannah Bhatia At Bvlgari Event: तमन्ना भाटिया ने बुल्गारी इवेंट की फोटोज शेयर की हैं. पिंक बो ड्रेस में हसीना सच में बहुत प्यारी लगी. सोशल मीडिया पर इन वायरल तस्वीरों की झलक आप भी यहां देखें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 12:02 PM (IST)
तमन्ना भाटिया बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने टेलेंट के दम पर अपना अलग मुकाम हासिल किया है. इसके साथ ही एक्ट्रेस अपने फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बुल्गारी इवेंट की तस्वीरें शेयर की जिसने सभी को तमन्ना का दीवाना बना दिया.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनका अवतार देख फैंस एक बार फिर उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं.
दरअसल ये पिक्चर्स बुल्गारी इवेंट की हैं. जहां प्रियंका चोपड़ा के साथ तमन्ना भाटिया ने भी शिरकत किया था. अपने परफेक्ट आउटफिट और मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने इवेंट में ग्लैमर का तड़का लगाया. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
तमन्ना भाटिया के स्पेशल बो स्टाइल आउटफिट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वैसे तो हसीना हमेशा ही अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं. इस बार भी अभिनेत्री के इस यूनिक लुक ने सभी को इंप्रेस किया है.
सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने के बाद ही फैंस ने लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया है जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है. वाकई उनकी इस स्टनिंग आउटफिट को देख उनसे नजरें हटा पाना बहुत मुश्किल है.
पिंक बो में ड्रेस में तमन्ना भाटिया की खूबसूरती ने सबको हैरान किया है. इस आउटफिट के साथ उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी पेयर किया है. साथ ही उनका बन हेयरस्टाइल उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
सटल मेकअप में अदाकारा की नेचुरल ब्यूटी भी उभर कर आ रही है. एक बार फिर हसीना ने अपने कातिलाना अदाओं से सभी को अपना मुरीद बना किया है. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बुल्गारी इवेंट की खासियत के बारे में भी बताया है.
इंस्टाग्राम पर तो हसीना अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती ही हैं. प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अपने काम और एक्टिंग स्किल्स से लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों हसीना अपनी सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
