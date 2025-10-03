इंस्टाग्राम पर तो हसीना अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती ही हैं. प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अपने काम और एक्टिंग स्किल्स से लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों हसीना अपनी सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.