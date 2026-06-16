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लग्जरी आशियाने में रहती हैं तमन्ना भाटिया, जकूजी से लेकर आलीशान इंटीरियर तक, किसी महल से कम नहीं है एक्ट्रेस का घर
Tamannaah Bhatia Home Inside Photos: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का घर बेहद ही आलिशान है. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंची. इस दौरान तमन्ना भाटिया के लग्जरी घर की झलक देखने को मिली.
तमन्ना भाटिया फिल्मों के साथ-साथ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. तमन्ना भाटिया मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक आलीशान घर में रहती है. फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में एक्ट्रेस के घर पहुंची थी, जिसकी व्लॉग उन्होंने शेयर किया है. व्लॉग में तमन्ना के लग्जरी घर की झलक देखने को मिली.
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Published at : 16 Jun 2026 07:46 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
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