कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार

कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी अहम भूमिका निभा रही हैं. वो इसमें वीरांगना बेलवाडी मल्लम्मा के किरदार में नजर आएंगी. इस ऐलान के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा और छत्रपति शिवाजी महाराज से उनका क्या संबंध था? आइए जानते हैं इस वीरांगना की कहानी.

कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा?

बेलवाडी मल्लम्मा 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बेलगावी जिले के 'बेलवाडी' संस्थान (रियासत) की रानी थीं. वो देसाई राजवंश के राजा ईशाप्रभु की पत्नी थीं. मल्लम्मा को भारत की उन चुनिंदा शुरुआती महिला योद्धाओं में गिना जाता है, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का लोहा मनवाया था.

महिला सेना बनाकर रचा था इतिहास

बेलवाडी मल्लम्मा को रानी मल्लम्मा के नाम से भी जाना जाता था. उनका जन्म साल 1624 में कर्नाटक के सोधे में हुआ था. उनके पिता का नाम राजा मधुलिंगा था. मल्लम्मा ने अपने भाइयों की तरह ही शिक्षा प्राप्त की थी और वो युद्ध नीति में भी काफी कुशल थीं. उन्होंने महिलाओं की एक विशेष 'महिला सेना' भी तैयार की थी, जो युद्ध कौशल और घुड़सवारी में पारंगत थी.

छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या था रिश्ता?

बेलवाडी मल्लम्मा और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कहानी उनकी बहादुरी और सम्मान की मिसाल है. जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उस दौरान बेलवाडी क्षेत्र को लेकर मराठा सेना और राजा ईशाप्रभु के बीच युद्ध हुआ. इस लड़ाई में राजा ईशाप्रभु की मृत्यु हो गई.

पति की मौत के बाद भी नहीं झुकीं रानी मल्लम्मा

पति की मृत्यु के बाद भी रानी मल्लम्मा ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने खुद अपनी सेना की कमान संभाली और मराठा सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी. उन्होंने अपनी युद्ध कला और साहस से सभी को प्रभावित किया. जब छत्रपति शिवाजी महाराज को रानी मल्लम्मा की वीरता के बारे में पता चला, तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए. युद्ध के बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें सम्मान दिया और उनका राज्य वापस लौटा दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता हुआ.

बड़े पर्दे पर भूमि पेडनेकर का नया अवतार

इस ऐतिहासिक कहानी को अब बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है. भूमि पेडनेकर पहली बार एक वीर योद्धा के किरदार में नजर आएंगी. फैंस ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि वह पर्दे पर बेलवाडी मल्लम्मा की कहानी और उनके साहस को किस तरह पेश करती हैं.

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' का निर्देशन संदीप सिंह कर रहे हैं. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, विवेक ओबेरॉय और शेफाली शाह जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. करीब 500 करोड़ रुपये के बजट में बन रही ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकता है.

ये भी पढ़ें-'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह