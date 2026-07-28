तीसरे मंडे धमाल 4' की घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: धमाल 4' की तीसरे मंडे घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे

Box Office: धमाल 4' की तीसरे मंडे घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे

Dhamaal 4 BO Collection Day 18: अजय देवगन की 'धमाल 4' की कमाई में तीसरे मंडे काफी मंदी देखी गई. हालांकि इसने सलमान खान की 'दबंग' की छुट्टी कर दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

 

अजय देवगन स्टारर और इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. रिलीज के दो हफ्ते धमाकेदार कमाई करने के बाद तीसरे वीकेंड पर भई इसने ठीक कमाई की. हालांकि तीसरे मंडे को इसने रिलीज के बाद पहली बार 2 करोड़ रुपये से कम की कमाई की है. फिर भी इसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनी हुई है. चलिए यहां इसके 18 दिनों का कलेक्शन जानते हैं.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में पास हुई ‘जना नायकन’, जानें- 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का कलेक्शन

'धमाल 4' ने 18 दिनों में कितनी की कमाई?

  • बता दें कि बॉलीवुड एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म ने 'धमाल 4' ने अपनी रिलीज के तीसरे मंडे यानी 18वें दिन 1.5 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • वहीं तीसरे शुक्रवार (15वें दिन) के 2.29 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 34.49% की गिरावट आई, जो फिल्म की अच्छी पकड़ को दिखाता है.
  •  कुल मिलाकर, फिल्म ने अपनी रिलीज के 18 दिनों में  इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 158.63 करोड़ रुपये नेट कमाई कर ली है
  • जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.18 करोड़ रुपये हुआ है
  • फिल्म में दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है जिसके देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फिल्म का लाइफटाइम टोटल कलेक्शन 170-175 करोड़ रुपये नेट तक पहुंच सकता है.

भारत में 'धमाल 4' की हर हफ़्ते की कमाई (कोईमोई के मुताबिक नेट कलेक्शन) 

पहला हफ़्ता – 99.09 करोड़ 
दूसरा हफ़्ता – 44.24 करोड़ 
15वां दिन – 2.29 करोड़ 
16वां दिन – 4.79 करोड़
 17वां दिन – 6.72 करोड़ 
18वां दिन – 1.5 करोड़
कुल कलेक्शन- 158.63 करोड

धमाल 4 ने दी सलमान खान की दबंग 2 को मात
रिलीज के 18 दिनों में 158.63 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, धमाल 4 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दबंग 2 के 158.5 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेकश्न को पीछे छोड़ दिया है. अब इसके निशाने पर टाइगर श्रॉफ की बागी 2 (165 करोड़ रुपये) और आमिर खान की सितारे जमीन पर (166.58 करोड़ रुपये) को मात देना है. ये सलमान खान की रेस 3 (169 करोड़ रुपये) से भी आगे निकल सकती है. फिलहाल देखने वाली बात होगी की तीसरे वीक में ये कैसा परफॉर्म कर पाती है.

ये भी पढ़ें-'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह

धमाल 4 के बारे में
धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया और ये इस पॉपुलर फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट हैं. फिल्म में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, जावदे जाफरी और संजय मिश्रा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

Published at : 28 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dabangg SALMAN KHAN BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: धमाल 4' की तीसरे मंडे घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
तीसरे मंडे धमाल 4' की घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
बॉलीवुड
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार, जानें शिवाजी महाराज से क्या था रिश्ता
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल
'बंटवारा 1947' का ट्रेलर हुआ रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगी सनी देओल की फिल्म की झलक
बॉलीवुड
'तुम बहुत मजबूत हो...', बादशाह संग तलाक की खबरों के बीच ईशा रिखी के सपोर्ट में उतरीं करण औजला की पत्नी
बादशाह संग तलाक की खबरों के बीच ईशा रिखी के सपोर्ट में उतरीं करण औजला की पत्नी
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
इंडिया
Xप्लेन: गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
हेल्थ
Dog Cancer Detection: कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget