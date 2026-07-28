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अगले हफ्ते से बदल जाएगी विजय की 'जन नायकन', जोड़े जाएंगे 6 नए सीन

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' पर एक बड़ा अपडेट आया है. डायरेक्टर एच विनोद ने फैंस के सामने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले हफ्ते इसमें 6 डिलीट किए गए सीन जोड़े जाएंगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम और तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थलापति विजय अपने फैंस का मनोरंजन इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' से कर रहे हैं जो उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है. सिनेमाघरों में ये फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने एक बड़ा बयान दे डाला है. उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते से फिल्म में 6 डिलीट किए गए सीन भी दिखाए जाएंगे.
 
जन नायकन पर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट  

जन नायकन का डायरेक्शन एच विनोद ने किया है. सोमवार को चेन्नई में फिल्म की सक्सेस के लिए फैंस के साथ   एक मीट का आयोजन किया गया था. इसमें विनोद भी शामिल हुए थे. इस दौरान उनसे होस्ट ने सवाल किया था कि क्या फिल्म से कोई सीन हटाया गया था? इस पर डायरेक्टर ने बताया कि 6 सीन हटाए गए थे और ये अगले हफ्ते से फैंस को देखने को मिलेंगे.

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'जन नायकन' में 6 नए सीन जोड़े जाएंगे

डायरेक्टर से आगे पूछा गया था कि डिलीट किए गए सीन कब से देखने को मिलेंगे तो उन्होंने बताया कि ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन ने क्या प्लानिंग की है? वहीं उनसे इसके बाद कहा गया कि बतौर डायरेक्टर आखिर फैसला तो उन्हें ही लेना है. इस पर उन्होंने कहा, 'हम अगले हफ़्ते या उसके आस-पास इन्हें एड करने पर विचार करेंगे. 

अगले हफ्ते से बदल जाएगी विजय की 'जन नायकन', जोड़े जाएंगे 6 नए सीन

3 अलग-अलग जॉनर के हैं सीन

एच विनोद ने ये खुलासा किया कि ये सीन कॉमेडी, एक्शन और इमोशनल हैं. इनमें से दो सीन कॉमेडी के हैं. दो इमोशनल हैं और दो सेक्शन सीन हैं. 

6 महीने तक सेंसर में अटकी रही थी फिल्म

जन नायकन 23 जुलाई को रिलीज हुई है, जो पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होनी थी. हालांकि सेंसर बोर्ड में फिल्म लंबे वक्त तक अटकी रही. इस दौरान सेंसर के निर्देश पर फिल्म में कुछ बदलाव किए गए थे. 

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ताबड़तोड़ हो रही है जन नायकन की कमाई

23 जुलाई को रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारत में 40.70 करोड़ रुपये (सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक) की कमाई की थी. फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पांच दिनों में 134 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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