हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया ईशा देओल का ग्लैमरस लुक, देखें कातिलाना तस्वीरें

एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया ईशा देओल का ग्लैमरस लुक, देखें कातिलाना तस्वीरें

Esha Deol Glamourous Photos: ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. कातिलाना पोज देते हुए एक्ट्रेस फैंस का दिल अपने नाम कर लिया है. यहां देखें तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 10:36 PM (IST)
Esha Deol Glamourous Photos: ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. कातिलाना पोज देते हुए एक्ट्रेस फैंस का दिल अपने नाम कर लिया है. यहां देखें तस्वीरें.

हेमा मालिनी की लाडली ईशा देओल की लेटेस्ट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इन स्टाइलिश आउटफिट में हसीना का लुक देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. यहां देखिए ईशा देओल की ये हसीन तस्वीरें.

1/7
धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरे देओल परिवार में शोक की लहर थी. काफी लंबे समय से पूरा परिवार इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहा था. ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लाडली ने भी सोशल मीडिया से लंबा ब्रेक लिया था.
धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरे देओल परिवार में शोक की लहर थी. काफी लंबे समय से पूरा परिवार इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहा था. ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लाडली ने भी सोशल मीडिया से लंबा ब्रेक लिया था.
2/7
लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी वापसी हो चुकी है. अदाकारा ने फिर से अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर करना शुरू कर दिया है और फैंस भी इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की इन तस्वीरों को देख कोई भी अपना दिल हार बैठेगा.
लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी वापसी हो चुकी है. अदाकारा ने फिर से अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर करना शुरू कर दिया है और फैंस भी इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की इन तस्वीरों को देख कोई भी अपना दिल हार बैठेगा.
Published at : 21 Dec 2025 10:36 PM (IST)
Tags :
Esha Deol Esha Deol Glamourous Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
इंडिया
क्रिसमस सेलिब्रेशन पर CM रेड्डी ने की सोनिया गांधी की तारीफ, BJP ने जानें क्या कसा तंज
क्रिसमस सेलिब्रेशन पर CM रेड्डी ने की सोनिया गांधी की तारीफ, BJP ने जानें क्या कसा तंज
क्रिकेट
पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बन गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Chugalkhor Aunty: Anupamma: 😯बिना पढ़े साइन करना पड़ा भारी, हादसे से अनुपमा को मिला सबक #sbs
Aravali Hills Row: अटल रहे अरावली...तभी बचेगी दिल्ली! | Rajasthan | Delhi Air Pollution | AQI
Sandeep Chaudhary: Emergency जैसे हालात..फिर क्यों मौन सरकार? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Pollution
Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश के हिजाब विवाद पर नया मोड़, ‘पाकिस्तान चले जाओ’ बयान से हड़कंप!
PM Modi's new house: पीएम मोदी का नया घर, क्या है खास, कब होंगे शिफ्ट? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
इंडिया
क्रिसमस सेलिब्रेशन पर CM रेड्डी ने की सोनिया गांधी की तारीफ, BJP ने जानें क्या कसा तंज
क्रिसमस सेलिब्रेशन पर CM रेड्डी ने की सोनिया गांधी की तारीफ, BJP ने जानें क्या कसा तंज
क्रिकेट
पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बन गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
जनरल नॉलेज
Child Marriage: इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
लाइफस्टाइल
Green Cities: कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
यूटिलिटी
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget