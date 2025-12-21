एक्सप्लोरर
एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया ईशा देओल का ग्लैमरस लुक, देखें कातिलाना तस्वीरें
Esha Deol Glamourous Photos: ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. कातिलाना पोज देते हुए एक्ट्रेस फैंस का दिल अपने नाम कर लिया है. यहां देखें तस्वीरें.
हेमा मालिनी की लाडली ईशा देओल की लेटेस्ट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इन स्टाइलिश आउटफिट में हसीना का लुक देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. यहां देखिए ईशा देओल की ये हसीन तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 21 Dec 2025 10:36 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड-साउथ सितारों के बीच होगा तगड़ा रोमांस, फिल्मों में इश्क फरमाएंगी ये 9 नई जोड़ियां
बॉलीवुड
10 Photos
फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
इंडिया
क्रिसमस सेलिब्रेशन पर CM रेड्डी ने की सोनिया गांधी की तारीफ, BJP ने जानें क्या कसा तंज
क्रिकेट
पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion