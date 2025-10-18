हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजब इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से कर दिया था मना, ये थी वजह

जब इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से कर दिया था मना, ये थी वजह

Tabu Reject Baghban Film: अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से इस एक्ट्रेस ने कर दिया था इंकार. आइए जानते हैं कि आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tabu Reject Baghban Film: अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से इस एक्ट्रेस ने कर दिया था इंकार. आइए जानते हैं कि आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह.

बॉलीवुड में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बड़ी एक्ट्रेसेज़ ने सुपरस्टार्स के साथ काम करने से इंकार कर दिया. ऐसा ही एक किस्सा उस वक्त सामने आया जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था. आइए जानते है कि आखित कौन है वो एक्ट्रेस और क्या थी वजह.

1/7
तब्बू बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस के से एक हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर के कई हिट फिल्में की हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है.
तब्बू बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस के से एक हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर के कई हिट फिल्में की हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है.
2/7
लेकिन आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था.
लेकिन आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था.
3/7
साल 2003 में आई अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म बागबान को एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था.
साल 2003 में आई अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म बागबान को एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था.
4/7
बता दें कि इस फिल्म में तब्बू को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था.
बता दें कि इस फिल्म में तब्बू को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर हुआ था.
5/7
बागबान की प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तब्बू को फिल्म की कहानी सुनाई थी. फिल्म की कहानी तब्बू को खूब पसंद आई थी और कहानी सुनकर वो रोने भी लगी थी.
बागबान की प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तब्बू को फिल्म की कहानी सुनाई थी. फिल्म की कहानी तब्बू को खूब पसंद आई थी और कहानी सुनकर वो रोने भी लगी थी.
6/7
हालांकि बाद में तब्बू 4 बच्चों की मां का रोल नहीं निभाना चाहती थीं, इसी वजह से उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था.
हालांकि बाद में तब्बू 4 बच्चों की मां का रोल नहीं निभाना चाहती थीं, इसी वजह से उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था.
7/7
फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई की थी.
फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई की थी.
Published at : 18 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Tabu Baghban

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
भोजपुरी सिनेमा
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
यूटिलिटी
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
HIV AIDS: कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget