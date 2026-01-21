कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
Ishan Kishan: ईशान किशन की 785 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई. हालांकि, वह कमबैक मैच में नहीं चले. इसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर सुनाया.
नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 785 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी की. हालांकि, ईशान अपने कमबैक मैच में फ्लॉप रहे. वह पांच गेंद में दो चौकों के साथ आठ रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फैंस ने ईशान को जमकर खरी-खोटी सुनाई.
नागपुर में 27 साल के ईशान किशन तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. उन्होंने आक्रामक अंदाज में दो चौके भी लगाए, लेकिन फिर मार्क चैपमैन को कैच दे बैठे. ईशान को जैकब डफी ने पवेलियन भेजा. बता दें कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में चोटिल तिलक वर्मा की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए थे. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारत की 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं.
WHAT A START BY ISHAN KISHAN. COULDN'T FOLLOW IT UP.#INDvsNZ#Cricketpic.twitter.com/BanfNEpQGU— SMILE_Posts (@S_M_I_L_E_Posts) January 21, 2026
Sanju Samson and Ishan Kishan today#INDvsNZ pic.twitter.com/i0n8ZkUfmT— ChaNdu ChauDhary (@ChaNdu26101997) January 21, 2026
Shreyas Iyer is the better choice than Ishan Kishan ? #IshanKishan #T20WorldCup2026 #ShreyasIyer pic.twitter.com/G5X2Qu6tuc— Divyank Tiwari (@DivyankTiwari16) January 21, 2026
‘Ishan’daaarr start! 💥👌🏻— Kanak Kumari (@KanakKu64995524) January 21, 2026
After 785 days, Ishan Kishan returns for India, smashing his first ball for a classic boundary! 👊🏻 #INDvNZ pic.twitter.com/AyxOQxFQnJ
only in india you will find players like Shubman Gill and Yashavi Jaiswal getting sidelined for players like Abhishek sharma, Sanju Samson & Ishan Kishan.. pic.twitter.com/4OJmxg9Ec7— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) January 21, 2026
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद में जड़ी फिफ्टी
भले ही संजू सैमसन और ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में कमाल नहीं कर सके, लेकिन अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 का पहला अर्धशतक लगाया. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद में फिफ्टी जड़ी. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का सातवां अर्धशतक है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL