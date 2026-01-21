हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास

कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास

Ishan Kishan: ईशान किशन की 785 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई. हालांकि, वह कमबैक मैच में नहीं चले. इसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर सुनाया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 785 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी की. हालांकि, ईशान अपने कमबैक मैच में फ्लॉप रहे. वह पांच गेंद में दो चौकों के साथ आठ रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फैंस ने ईशान को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

नागपुर में 27 साल के ईशान किशन तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. उन्होंने आक्रामक अंदाज में दो चौके भी लगाए, लेकिन फिर मार्क चैपमैन को कैच दे बैठे. ईशान को जैकब डफी ने पवेलियन भेजा. बता दें कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में चोटिल तिलक वर्मा की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए थे. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारत की 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं.

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद में जड़ी फिफ्टी 

भले ही संजू सैमसन और ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में कमाल नहीं कर सके, लेकिन अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 का पहला अर्धशतक लगाया. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद में फिफ्टी जड़ी. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का सातवां अर्धशतक है. 

Published at : 21 Jan 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs NZ 1st T20 INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
'Operation Sindoor' का बदला लेगा Masood Azhar, कब हो सकता है हमला? हाई अलर्ट भारत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील- वीडियो वायरल
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील
शिक्षा
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget