आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां और कई शहरों में प्रॉपर्टी, खुद के दम पर लैविश लाइफ जीती हैं तब्बू, जानें नेटवर्थ
Tabu Birthday Special: आज हम आपको बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस तब्बू की लैविश लाइफ से रूबरू करवाएंगे. एक्ट्रेस अपने दम पर करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं.
बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा तब्बू 4 नवंबर को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं. ऐसे में हम आपको उनकी लैविश लाइफ के बारे में बता रहे हैं. एक्ट्रेस सालों से अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. ऐसे में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति भी जमा कर ली. चलिए जानते हैं कितनी है तब्बू की नेटवर्थ...
Published at : 03 Nov 2025 04:46 PM (IST)
