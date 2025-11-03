हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां और कई शहरों में प्रॉपर्टी, खुद के दम पर लैविश लाइफ जीती हैं तब्बू, जानें नेटवर्थ

Tabu Birthday Special: आज हम आपको बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस तब्बू की लैविश लाइफ से रूबरू करवाएंगे. एक्ट्रेस अपने दम पर करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Nov 2025 04:46 PM (IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा तब्बू 4 नवंबर को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं. ऐसे में हम आपको उनकी लैविश लाइफ के बारे में बता रहे हैं. एक्ट्रेस सालों से अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. ऐसे में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति भी जमा कर ली. चलिए जानते हैं कितनी है तब्बू की नेटवर्थ...

देव आनंद की 'हम नौजवान' (1985) से तब्बू ने अपना एक्टिग करियर शुरू किया था. फिर असली बतौर हीरोइन एक्ट्रेस को असली पहचान
इसके बाद एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी. आज भी उनका नाम बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं में शामिल है.
तब्बू सिर्फ फिल्मों से ही नहीं ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं. टाइम्स नाउ के मुताबिक एक्ट्रेस की संपत्ति 52 करोड़ रुपये है.
एक्ट्रेस हर महीने 36 लाख तक है और हर साल 3 करोड़ रुपए तक की कमाई करती हैं. फीस की बात करें तो एक्ट्रेस एक रोल के लिए करीब 3 करोड़ चार्ज करती हैं.
तब्बू की प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्ट्रेस के पास मुंबई में एक आलीशान और लग्जरी अपार्टमेंट हैं. इसके अलावा उनके पास हैदराबाद में भी एक पुश्‍तैनी बंगला है, जो उन्‍हें व‍िरासत में म‍िला है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो इन दोनों घर के अलावा तब्बू के पास अलग-अलग राज्यों में कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं.
तब्बू के कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास या ऑडी क्यू7, BMW X5, एक BMW 7 सीरीज 730Ld है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, 1965 की फोर्ड मस्टैंग और क्लासिक मर्सिडीज-बेंज 220 जैसी गाड़ियां शामिल हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो तब्बू आखिरी बार फिल्म 'औरों में कहां दम था' में नजर आई थीं. फिल्म में एक्ट्रेस ने सालों बाद एक्टर अजय देवगन के साथ इश्क लड़ाया था.
Published at : 03 Nov 2025 04:46 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

