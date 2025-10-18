एक्सप्लोरर
मस्ट वॉच हैं सनी देओल की ये 7 फिल्में, अगर नहीं देखीं तो इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
Sunny Deol B-day Special: सनी देओल के करियर की कुछ शानदार फिल्मों को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है. इनमें गदर, बॉर्डर और दामिनी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.
सनी देओल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग और एक्शन सीन के लिए मशहूर हैं. उनके फैंस हमेशा उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनका बर्थडे कल है और इस मौके पर उनके करियर की कुछ खास और मस्ट वॉच फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, जिन्हें देखकर दर्शक उनकी अदाकारी का आनंद ले सकते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:57 PM (IST)
