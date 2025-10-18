मस्ट वॉच हैं सनी देओल की ये 7 फिल्में, अगर नहीं देखीं तो इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल

घायल (1990)- सनी देओल की करियर-डिफाइनिंग फिल्मों में से एक घायल एक्शन और इमोशन का शानदार मिक्स है. फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है. यह फिल्म सनी को सुपरस्टार बनाने में अहम साबित हुई थी. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रेंट और बाय के लिए अवेलेबल है.