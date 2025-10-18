हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मस्ट वॉच हैं सनी देओल की ये 7 फिल्में, अगर नहीं देखीं तो इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल

मस्ट वॉच हैं सनी देओल की ये 7 फिल्में, अगर नहीं देखीं तो इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Sunny Deol B-day Special: सनी देओल के करियर की कुछ शानदार फिल्मों को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है. इनमें गदर, बॉर्डर और दामिनी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Sunny Deol B-day Special: सनी देओल के करियर की कुछ शानदार फिल्मों को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है. इनमें गदर, बॉर्डर और दामिनी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.

सनी देओल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग और एक्शन सीन के लिए मशहूर हैं. उनके फैंस हमेशा उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनका बर्थडे कल है और इस मौके पर उनके करियर की कुछ खास और मस्ट वॉच फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, जिन्हें देखकर दर्शक उनकी अदाकारी का आनंद ले सकते हैं.

घायल (1990)- सनी देओल की करियर-डिफाइनिंग फिल्मों में से एक घायल एक्शन और इमोशन का शानदार मिक्स है. फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है. यह फिल्म सनी को सुपरस्टार बनाने में अहम साबित हुई थी. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रेंट और बाय के लिए अवेलेबल है.
घायल (1990)- सनी देओल की करियर-डिफाइनिंग फिल्मों में से एक घायल एक्शन और इमोशन का शानदार मिक्स है. फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है. यह फिल्म सनी को सुपरस्टार बनाने में अहम साबित हुई थी. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रेंट और बाय के लिए अवेलेबल है.
दामिनी (1993)- सोशल मुद्दों पर बेस्ड यह फिल्म सनी देओल के डायलॉग तारीख पे तारीख के लिए आज भी याद की जाती है. फिल्म में उन्होंने एक वकील की दमदार भूमिका निभाई है जो न्याय के लिए लड़ता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
दामिनी (1993)- सोशल मुद्दों पर बेस्ड यह फिल्म सनी देओल के डायलॉग तारीख पे तारीख के लिए आज भी याद की जाती है. फिल्म में उन्होंने एक वकील की दमदार भूमिका निभाई है जो न्याय के लिए लड़ता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
बॉर्डर (1997)- भारत-पाक युद्ध पर बनी यह फिल्म देशभक्ति की भावना से भरी हुई है. सनी देओल ने इसमें भारतीय सैनिक का किरदार निभाकर लोगों के दिल जीत लिए थे. शानदार म्यूज़िक और जोश से भरी कहानी के लिए यह फिल्म क्लासिक मानी जाती है. बॉर्डर फिल्म फिलहाल ज़ी5 पर अवेलेबल है.
बॉर्डर (1997)- भारत-पाक युद्ध पर बनी यह फिल्म देशभक्ति की भावना से भरी हुई है. सनी देओल ने इसमें भारतीय सैनिक का किरदार निभाकर लोगों के दिल जीत लिए थे. शानदार म्यूज़िक और जोश से भरी कहानी के लिए यह फिल्म क्लासिक मानी जाती है. बॉर्डर फिल्म फिलहाल ज़ी5 पर अवेलेबल है.
गदर: एक प्रेम कथा (2001)- सनी देओल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक गदर ने इतिहास रच दिया था. इसमें उनका तारा सिंह का किरदार आज भी लोगों के ज़ेहन में है. देशभक्ति और प्रेम कहानी का यह संगम दर्शकों को आज भी भावुक कर देता है. यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है.
गदर: एक प्रेम कथा (2001)- सनी देओल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक गदर ने इतिहास रच दिया था. इसमें उनका तारा सिंह का किरदार आज भी लोगों के ज़ेहन में है. देशभक्ति और प्रेम कहानी का यह संगम दर्शकों को आज भी भावुक कर देता है. यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है.
चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट (2022)- यह फिल्म सनी देओल के करियर का नया मोड़ साबित हुई. एक क्राइम-थ्रिलर के रूप में उन्होंने इस फिल्म में डेप्थ भरी एक्टिंग की है. चुप में उनके साथ दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतरी भी हैं. यह फिल्म ज़ी5 पर स्ट्रीम की जा सकती है.
चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट (2022)- यह फिल्म सनी देओल के करियर का नया मोड़ साबित हुई. एक क्राइम-थ्रिलर के रूप में उन्होंने इस फिल्म में डेप्थ भरी एक्टिंग की है. चुप में उनके साथ दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतरी भी हैं. यह फिल्म ज़ी5 पर स्ट्रीम की जा सकती है.
राइट या रॉन्ग (2010)- इस फिल्म में सनी देओल ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है जो सस्पेंस और एक्शन से भरी कहानी का हिस्सा है. फिल्म का प्लॉट दिलचस्प है और इसमें सनी का सीरियस एक्टिंग देखने लायक है. यह फिल्म यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है.
राइट या रॉन्ग (2010)- इस फिल्म में सनी देओल ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है जो सस्पेंस और एक्शन से भरी कहानी का हिस्सा है. फिल्म का प्लॉट दिलचस्प है और इसमें सनी का सीरियस एक्टिंग देखने लायक है. यह फिल्म यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है.
यमला पगला दीवाना (2011)- सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र की तिकड़ी ने इस फिल्म में खूब मस्ती की. कॉमेडी और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण होने के कारण यह फिल्म दर्शकों की फेवरेट बन गई थी. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर अवेलेबल है.
यमला पगला दीवाना (2011)- सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र की तिकड़ी ने इस फिल्म में खूब मस्ती की. कॉमेडी और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण होने के कारण यह फिल्म दर्शकों की फेवरेट बन गई थी. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर अवेलेबल है.
Published at : 18 Oct 2025 05:57 PM (IST)
