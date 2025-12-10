हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर से बॉर्डर तक, अक्षय खन्ना की 5 हाईएस्ट रेटेड मूवीज, ओटीटी पर आज ही देख डालें

धुरंधर से बॉर्डर तक, अक्षय खन्ना की 5 हाईएस्ट रेटेड मूवीज, ओटीटी पर आज ही देख डालें

Top 5 Movies:अक्षय खन्ना की IMDB पर 5 हाईएस्ट रेटेड फिल्मों में धुरंधर, दृश्यम 2, दिल चाहता है, सेक्शन 375 और बॉर्डर शामिल हैं, जिनमें उनकी परफॉर्मेंस आज भी आइकॉनिक मानी जाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 07:49 PM (IST)
Top 5 Movies:अक्षय खन्ना की IMDB पर 5 हाईएस्ट रेटेड फिल्मों में धुरंधर, दृश्यम 2, दिल चाहता है, सेक्शन 375 और बॉर्डर शामिल हैं, जिनमें उनकी परफॉर्मेंस आज भी आइकॉनिक मानी जाती है.

बॉलीवुड में कई स्टार्स आते-जाते रहते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स बहुत कम होते हैं.जो कम बोलते हैं, कम नज़र आते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी एक्टिंग से पूरा माहौल बदल देते हैं. इंटेंस रोल हो, सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा या कोर्टरूम फाइट,अक्षय हर जॉनर में अपनी क्लास और गहराई साबित कर चुके हैं. उनकी फिल्मों में परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि स्टोरी खत्म होने के बाद भी उनका असर लंबे वक्त तक याद रहता है.

1/7
बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन सुपर टैलेंटेड एक्टर्स में से एक अक्षय खन्ना ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को सरप्राइज़ किया है. चाहे इंटेंस रोल हो, इमोशनल, या कोर्टरूम ड्रामा, अक्षय हर बार एक सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं. यहां उनकी 5 हाईएस्ट रेटेड फिल्में दी जा रही हैं, जिनकी स्टोरी, परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस जर्नी आज भी चर्चा में रहती है.
बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन सुपर टैलेंटेड एक्टर्स में से एक अक्षय खन्ना ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को सरप्राइज़ किया है. चाहे इंटेंस रोल हो, इमोशनल, या कोर्टरूम ड्रामा, अक्षय हर बार एक सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं. यहां उनकी 5 हाईएस्ट रेटेड फिल्में दी जा रही हैं, जिनकी स्टोरी, परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस जर्नी आज भी चर्चा में रहती है.
2/7
धुरंधर-ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई.अक्षय खन्ना की फिल्म धुंधर रिलीज से ही जबरदस्त हाईप में है.इस फिल्म में अक्षय का सबसे पावरफुल और इंटेंस कैरेक्टर हैं, जिसमें उनका बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला हैं. फिल्म में सस्पेंस और अक्षय का क्लासिक 'कम बोलो लेकिन गहरा बोलो' वाला एटीट्यूड सब देखने को मिला हैं.
धुरंधर-ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई.अक्षय खन्ना की फिल्म धुंधर रिलीज से ही जबरदस्त हाईप में है.इस फिल्म में अक्षय का सबसे पावरफुल और इंटेंस कैरेक्टर हैं, जिसमें उनका बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला हैं. फिल्म में सस्पेंस और अक्षय का क्लासिक ‘कम बोलो लेकिन गहरा बोलो’ वाला एटीट्यूड सब देखने को मिला हैं.
3/7
दृश्यम 2- ये फिल्म 18 नवम्बर 2022 को रिलीज़ हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ कलेक्शन किया. और बात करे लाइफटाइम कलेक्शन की तो 240 करोड़ तक रहा हैं.दृश्यम 2 अक्षय खन्ना की करियर बेस्ट फिल्मों में से एक है. फिल्म में उन्होंने I.G. तारा गैटनडे का रोल निभाया जो बेहद इंट्रेसटिंग है. अजय देवगन के साथ स्क्रीन पर उनकी टक्कर और माइंड गेम्स ने ऑडियंस को पूरी तरह एंगेज रखा है.
दृश्यम 2- ये फिल्म 18 नवम्बर 2022 को रिलीज़ हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ कलेक्शन किया. और बात करे लाइफटाइम कलेक्शन की तो 240 करोड़ तक रहा हैं.दृश्यम 2 अक्षय खन्ना की करियर बेस्ट फिल्मों में से एक है. फिल्म में उन्होंने I.G. तारा गैटनडे का रोल निभाया जो बेहद इंट्रेसटिंग है. अजय देवगन के साथ स्क्रीन पर उनकी टक्कर और माइंड गेम्स ने ऑडियंस को पूरी तरह एंगेज रखा है.
4/7
दिल चाहता है - ये फिल्म 10 अगस्त 2001 को रिलीज़ हुई.अक्षय खन्ना के करियर की सबसे प्यारी और यादगार फिल्मों में से एक है ये फिल्म, इस फिल्म में उन्होंने सिड का रोल निभाया है. एक शांत लड़का, जो अपने दिल की सुनता है.सिड और तारा (डिंपल कपाड़िया) की कहानी आज भी दिल छू जाती है.यह फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है.इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 0.90 करोड़ कलेक्शन किया. और लाइफटाइम कलेक्शन 20.02 करोड़ रहा.
दिल चाहता है - ये फिल्म 10 अगस्त 2001 को रिलीज़ हुई.अक्षय खन्ना के करियर की सबसे प्यारी और यादगार फिल्मों में से एक है ये फिल्म, इस फिल्म में उन्होंने सिड का रोल निभाया है. एक शांत लड़का, जो अपने दिल की सुनता है.सिड और तारा (डिंपल कपाड़िया) की कहानी आज भी दिल छू जाती है.यह फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है.इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 0.90 करोड़ कलेक्शन किया. और लाइफटाइम कलेक्शन 20.02 करोड़ रहा.
5/7
सेक्शन 375- ये फिल्म 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ हुई.ये फिल्म अक्षय खन्ना की सबसे पावरफुल कोर्टरूम ड्रामाज में से एक है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.45 करोड़ कमाया और इसकी लाइफटाइम कलेक्शन 12.35 करोड़ रही. इस फिल्म में उन्होंने डिफेंस लॉयर तारुण सलुज्जा का रोल निभाया ज कि एक ऐसा आदमी जो कानून से ऊपर सिर्फ लॉजिक को मानता है.कम कमाई के बावजूद यह अक्षय की सबसे ज्यादा सराही गई फिल्मों में शामिल है.
सेक्शन 375- ये फिल्म 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ हुई.ये फिल्म अक्षय खन्ना की सबसे पावरफुल कोर्टरूम ड्रामाज में से एक है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.45 करोड़ कमाया और इसकी लाइफटाइम कलेक्शन 12.35 करोड़ रही. इस फिल्म में उन्होंने डिफेंस लॉयर तारुण सलुज्जा का रोल निभाया ज कि एक ऐसा आदमी जो कानून से ऊपर सिर्फ लॉजिक को मानता है.कम कमाई के बावजूद यह अक्षय की सबसे ज्यादा सराही गई फिल्मों में शामिल है.
6/7
बॉर्डर - ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.12 करोड़ कलेक्शन किया. और लाइफटाइम कलेक्शन 3.96 करोड़ तक रही.अक्षय खन्ना ने इसमें धर्मवीर का रोल निभाया और अपने इनोसेंस और ब्रावेरय से हर किसी को इमोशनल कर दिया. फिल्म के गाने, देशभक्ति और 1971 की लड़ाई को दिखाने का अंदाज़ इसे ख़ास बनाता है. अक्षय के करियर की शुरुआती परफॉर्मेंस में से एक हैं.
बॉर्डर - ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.12 करोड़ कलेक्शन किया. और लाइफटाइम कलेक्शन 3.96 करोड़ तक रही.अक्षय खन्ना ने इसमें धर्मवीर का रोल निभाया और अपने इनोसेंस और ब्रावेरय से हर किसी को इमोशनल कर दिया. फिल्म के गाने, देशभक्ति और 1971 की लड़ाई को दिखाने का अंदाज़ इसे ख़ास बनाता है. अक्षय के करियर की शुरुआती परफॉर्मेंस में से एक हैं.
7/7
अक्षय खन्ना हमेशा से वो एक्टर रहे हैं जो कम फिल्मों में नज़र आते हैं लेकिन जब भी आते हैं छाप छोड़ते हैं.अगर आप एक पावरफुल, कंटेंट-बेस्ड और परफॉर्मेंस-ड्रिवन फिल्में देखना चाहते हैं, तो अक्षय की ये 5 हाईएस्ट रेटेड मूवीज आपके लिए परफेक्ट हैं.
अक्षय खन्ना हमेशा से वो एक्टर रहे हैं जो कम फिल्मों में नज़र आते हैं लेकिन जब भी आते हैं छाप छोड़ते हैं.अगर आप एक पावरफुल, कंटेंट-बेस्ड और परफॉर्मेंस-ड्रिवन फिल्में देखना चाहते हैं, तो अक्षय की ये 5 हाईएस्ट रेटेड मूवीज आपके लिए परफेक्ट हैं.
Published at : 10 Dec 2025 07:49 PM (IST)
Tags :
Bollywood Actors Akshaye Khanna Best Films

