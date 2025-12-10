धुरंधर से बॉर्डर तक, अक्षय खन्ना की 5 हाईएस्ट रेटेड मूवीज, ओटीटी पर आज ही देख डालें

दिल चाहता है - ये फिल्म 10 अगस्त 2001 को रिलीज़ हुई.अक्षय खन्ना के करियर की सबसे प्यारी और यादगार फिल्मों में से एक है ये फिल्म, इस फिल्म में उन्होंने सिड का रोल निभाया है. एक शांत लड़का, जो अपने दिल की सुनता है.सिड और तारा (डिंपल कपाड़िया) की कहानी आज भी दिल छू जाती है.यह फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है.इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 0.90 करोड़ कलेक्शन किया. और लाइफटाइम कलेक्शन 20.02 करोड़ रहा.