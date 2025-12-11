अनायरा की 10 क्यूट तस्वीरें, 6 साल की हो गई हैं कपिल शर्मा की लाडली

कपिल ने कई बार शो और इंटरव्यूज़ में बताया है कि बेटी के आने से उनकी लाइफ पूरी बदल गई. उन्होंने कहा था कि 'जब मैं घर वापस आता हूं और अनायरा दौड़कर आती है, उस पल की खुशी किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं.' ये बात साबित करती है कि कपिल भले ही शूटिंग, शो और फिल्मों में बिज़ी रहते हों, लेकिन उनका दिल हमेशा बच्चियों के साथ ही रहता है.