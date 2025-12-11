हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनायरा की 10 क्यूट तस्वीरें, 6 साल की हो गई हैं कपिल शर्मा की लाडली

अनायरा की 10 क्यूट तस्वीरें, 6 साल की हो गई हैं कपिल शर्मा की लाडली

Kapil Sharma Daughter: कपिल शर्मा की बेटी अनायरा अपनी क्यूटनेस, मासूम मुस्कान और प्यारी हरकतों से सोशल मीडिया की फेवरेट बन गई है. उसकी हर झलक फैन्स के दिल पिघला देती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 12:32 PM (IST)
Kapil Sharma Daughter: कपिल शर्मा की बेटी अनायरा अपनी क्यूटनेस, मासूम मुस्कान और प्यारी हरकतों से सोशल मीडिया की फेवरेट बन गई है. उसकी हर झलक फैन्स के दिल पिघला देती है.

कपिल शर्मा की बेटी अनायरा की क्यूटनेस ने इंटरनेट पर ऐसा जादू चला रखा है कि उसकी हर झलक पर फैन्स एकदम मेलट हो जाते हैं. चाहे कपिल कोई भी फोटो शेयर करें या एक छोटा सा वीडियो, अनायरा की मासूम मुस्कान और उसकी नटखट हरकतें पलभर में वायरल हो जाती हैं. कॉमेडी किंग कपिल लोगों को अपनी ह्यूमर टाइमिंग से हँसाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ की असली खुशी तो ये नन्ही परी ही है जिसने आते ही उनकी दुनिया रंगों से भर दी.

1/10
कपिल शर्मा की बेटी अनायरा की क्यूटनेस ऐसी है कि सोशल मीडिया पर उनकी हर झलक देखते ही फैन्स का दिल पिघल जाता है. कॉमेडी किंग कपिल भले ही अपने ह्यूमर और टाइमिंग से लोगों को हँसाते हों, लेकिन जब बात उनकी बेटी की आती है, तो दुनिया उन्हें एक डॉटिंग डैड के रूप में देखती है.
कपिल शर्मा की बेटी अनायरा की क्यूटनेस ऐसी है कि सोशल मीडिया पर उनकी हर झलक देखते ही फैन्स का दिल पिघल जाता है. कॉमेडी किंग कपिल भले ही अपने ह्यूमर और टाइमिंग से लोगों को हँसाते हों, लेकिन जब बात उनकी बेटी की आती है, तो दुनिया उन्हें एक डॉटिंग डैड के रूप में देखती है.
2/10
अनायरा की मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसकी छोटी-छोटी हरकतें इतनी प्यारी हैं कि फैन्स अक्सर कमेंट करते दिख जाते हैं कि'कपिल से भी ज्यादा क्यूट तो अनायरा है!'
अनायरा की मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसकी छोटी-छोटी हरकतें इतनी प्यारी हैं कि फैन्स अक्सर कमेंट करते दिख जाते हैं कि'कपिल से भी ज्यादा क्यूट तो अनायरा है!'
3/10
कपिल शर्मा ने हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की तस्वीरें या वीडियो शेयर करते हैं, इंटरनेट पर मानो क्यूटनेस की सुनामी आ जाती है.
कपिल शर्मा ने हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की तस्वीरें या वीडियो शेयर करते हैं, इंटरनेट पर मानो क्यूटनेस की सुनामी आ जाती है.
4/10
बड़े-बड़े सेलेब्स भी अनायरा की अदा पर फिदा हो जाते हैं. उसकी बड़ी-बड़ी आंखें, खिलखिलाती हंसी और स्टाइलिश छोटे-छोटे आउटफिट्स उसे मिनी-फैशनिस्टा बना देते हैं.
बड़े-बड़े सेलेब्स भी अनायरा की अदा पर फिदा हो जाते हैं. उसकी बड़ी-बड़ी आंखें, खिलखिलाती हंसी और स्टाइलिश छोटे-छोटे आउटफिट्स उसे मिनी-फैशनिस्टा बना देते हैं.
5/10
कपिल ने कई बार शो और इंटरव्यूज़ में बताया है कि बेटी के आने से उनकी लाइफ पूरी बदल गई. उन्होंने कहा था कि 'जब मैं घर वापस आता हूं और अनायरा दौड़कर आती है, उस पल की खुशी किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं.' ये बात साबित करती है कि कपिल भले ही शूटिंग, शो और फिल्मों में बिज़ी रहते हों, लेकिन उनका दिल हमेशा बच्चियों के साथ ही रहता है.
कपिल ने कई बार शो और इंटरव्यूज़ में बताया है कि बेटी के आने से उनकी लाइफ पूरी बदल गई. उन्होंने कहा था कि 'जब मैं घर वापस आता हूं और अनायरा दौड़कर आती है, उस पल की खुशी किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं.' ये बात साबित करती है कि कपिल भले ही शूटिंग, शो और फिल्मों में बिज़ी रहते हों, लेकिन उनका दिल हमेशा बच्चियों के साथ ही रहता है.
6/10
अनायरा की क्यूटनेस की सबसे खास बात है उसकी नैचुरल एक्सप्रेशन. ना कोई ओवर पोज़, ना कैमरे की टेंशन बस सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा.
अनायरा की क्यूटनेस की सबसे खास बात है उसकी नैचुरल एक्सप्रेशन. ना कोई ओवर पोज़, ना कैमरे की टेंशन बस सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा.
7/10
कभी पापा के साथ गाना गुनगुनाती है, कभी मॉम गिन्नी के साथ डांस करती नजर आती है, और कभी कॉमेडी किंग की नकल करते हुए लोगों का दिल जीत लेती है. कपिल खुद कहते हैं कि 'अनायरा मेरी छोटी कॉमेडियन है, जो बिना कोशिश के लोगों को हँसा देती है.'
कभी पापा के साथ गाना गुनगुनाती है, कभी मॉम गिन्नी के साथ डांस करती नजर आती है, और कभी कॉमेडी किंग की नकल करते हुए लोगों का दिल जीत लेती है. कपिल खुद कहते हैं कि 'अनायरा मेरी छोटी कॉमेडियन है, जो बिना कोशिश के लोगों को हँसा देती है.'
8/10
सोशल मीडिया पर आए दिन अनायरा की क्यूट मोमेंट्स वायरल होते रहते हैं. कभी वह अपने भाई त्रिशान को प्यार करती दिखती है, तो कभी पापा के शो के सेट पर जाते हुए नजर आती है.
सोशल मीडिया पर आए दिन अनायरा की क्यूट मोमेंट्स वायरल होते रहते हैं. कभी वह अपने भाई त्रिशान को प्यार करती दिखती है, तो कभी पापा के शो के सेट पर जाते हुए नजर आती है.
9/10
दोनों बच्चों के साथ कपिल का चंचल अंदाज़ भी फैन्स का फेवरेट होता है. फैन्स कमेंट करते हैं कि कपिल अपनी बेटी के साथ एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं. ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा इमोशनल और पूरी तरह डैड-मोड में आ जाते हैं.
दोनों बच्चों के साथ कपिल का चंचल अंदाज़ भी फैन्स का फेवरेट होता है. फैन्स कमेंट करते हैं कि कपिल अपनी बेटी के साथ एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं. ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा इमोशनल और पूरी तरह डैड-मोड में आ जाते हैं.
10/10
कपिल शर्मा की बेटी अनायरा सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि फैन्स के लिए भी खुशी की छोटी-सी किरण है. उसकी प्यारी अदाओं ने इंटरनेट पर एक अलग ही जगह बना ली है. साफ है, कपिल भले ही लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हों, लेकिन उनकी बेटी की मासूम स्माइल आजकल फैन्स के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे बड़ा कारण बन गई है.
कपिल शर्मा की बेटी अनायरा सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि फैन्स के लिए भी खुशी की छोटी-सी किरण है. उसकी प्यारी अदाओं ने इंटरनेट पर एक अलग ही जगह बना ली है. साफ है, कपिल भले ही लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हों, लेकिन उनकी बेटी की मासूम स्माइल आजकल फैन्स के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे बड़ा कारण बन गई है.
Published at : 11 Dec 2025 12:32 PM (IST)
Tags :
Anayra Sharma Kapil Sharma Daughter KAPIL SHARMA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
राजस्थान
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गरम
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
विश्व
म्यांमार में गृहयुद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर-स्ट्राइक से 30 लोगों की मौत, इस देश पर दुनियाभर की नजरें क्यों?
म्यांमार में गृहयुद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर-स्ट्राइक से 30 लोगों की मौत, इस देश पर दुनियाभर की नजरें क्यों?
क्रिकेट
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra अकेला Crypto Tax King — 3 साल में ₹661 करोड़ दे डाले!| Paisa Live
Rajasthan Hanumangarh Farmers Meeting: किसानों ने बुलाई 11 बजे बड़ी बैठक, होगा बड़ा ऐलान?
Rajasthan Farmer Protest: हनुमानगढ़ में पथराव, किसान- पुलिस में झड़प
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में भड़के किसान, महापंचायत में 'महा'बवाल!
Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
राजस्थान
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गरम
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
विश्व
म्यांमार में गृहयुद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर-स्ट्राइक से 30 लोगों की मौत, इस देश पर दुनियाभर की नजरें क्यों?
म्यांमार में गृहयुद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर-स्ट्राइक से 30 लोगों की मौत, इस देश पर दुनियाभर की नजरें क्यों?
क्रिकेट
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
बॉलीवुड
किसी की उड़ी नींद, कोई जाग कर बिता रही पूरी रात, मां बनने के बाद कैटरीना, परिणीति चोपड़ा और कियारा का ऐसा हो गया है हाल
मां बनने के बाद कैटरीना, परिणीति चोपड़ा और कियारा का कैसा हो गया है हाल? जानें यहां
Results
BSSC ने जारी किया गृह विभाग के आरक्षी लिपिक का रिजल्ट, 297 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल; जानें आगे की प्रक्रिया
BSSC ने जारी किया गृह विभाग के आरक्षी लिपिक का रिजल्ट, 297 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल; जानें आगे की प्रक्रिया
यूटिलिटी
फास्टैग वाली गाड़ियों की KYV कराने में कितना लगता है पैसा? जान लें काम की बात
फास्टैग वाली गाड़ियों की KYV कराने में कितना लगता है पैसा? जान लें काम की बात
लाइफस्टाइल
Christmas 2025 Decoration: घर पर कागज से कैसे बनाएं सुंदर क्रिसमस ट्री? बच्चों संग ऐसे करें सजावट
घर पर कागज से कैसे बनाएं सुंदर क्रिसमस ट्री? बच्चों संग ऐसे करें सजावट
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget