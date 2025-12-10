लव लाइफ में भी 'धुरंधर' रहे अक्षय खन्ना, इन 6 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

अक्षय खन्ना ने करिश्मा कपूर के साथ सिर्फ एक फिल्म में काम किया था. इस फिल्म का नाम 'दीवाना तेरे नाम का' था. ये एक रोमांटिक फिल्म थी जो 2006 में आई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को इन दोनों का रिश्ता पसंद था. उन्होंने अपने अजीज दोस्त विनोद खन्ना के कहा था कि वो इन दोनों की शादी करना चाहते हैं. लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.