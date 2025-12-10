हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लव लाइफ में भी 'धुरंधर' रहे अक्षय खन्ना, इन 6 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

लव लाइफ में भी 'धुरंधर' रहे अक्षय खन्ना, इन 6 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट

Akshaye Khanna Affairs: अक्षय खन्ना कभी अपने हैंडसम लुक्स, चार्म और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफी फेमस थे. अपने करियर में एक्टर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 10:45 PM (IST)
Akshaye Khanna Affairs: अक्षय खन्ना कभी अपने हैंडसम लुक्स, चार्म और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफी फेमस थे. अपने करियर में एक्टर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं.

अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. प्रोफेशनल लाइफ में जहां अक्षय अपने हुनर से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. वहीं निजी जिंदगी में वो सिंगल हैं. हालांकि एक वक्त था जब उनकी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा होती थी. उन्होंने अपने करियर में कई टॉप एक्ट्रेसेस को डेट किया है.

अक्षय खन्ना ने करिश्मा कपूर के साथ सिर्फ एक फिल्म में काम किया था. इस फिल्म का नाम 'दीवाना तेरे नाम का' था. ये एक रोमांटिक फिल्म थी जो 2006 में आई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को इन दोनों का रिश्ता पसंद था. उन्होंने अपने अजीज दोस्त विनोद खन्ना के कहा था कि वो इन दोनों की शादी करना चाहते हैं. लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.
अक्षय खन्ना ने करिश्मा कपूर के साथ सिर्फ एक फिल्म में काम किया था. इस फिल्म का नाम 'दीवाना तेरे नाम का' था. ये एक रोमांटिक फिल्म थी जो 2006 में आई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को इन दोनों का रिश्ता पसंद था. उन्होंने अपने अजीज दोस्त विनोद खन्ना के कहा था कि वो इन दोनों की शादी करना चाहते हैं. लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.
करिश्मा कपूर के बाद अक्षय खन्ना का नाम बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग जोड़ा गया. 'ताल' की शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय करीब आ गए थे. इनका रिश्ता फिल्म 'आ अब लौट चलें'के बाद और भी मजबूत हो गया था. लेकिन बाद में ऐश्वर्या का नाम सलमान खान से जोड़ा जाने लगा. इस वजह से अक्षय इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सके.
करिश्मा कपूर के बाद अक्षय खन्ना का नाम बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग जोड़ा गया. 'ताल' की शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय करीब आ गए थे. इनका रिश्ता फिल्म 'आ अब लौट चलें'के बाद और भी मजबूत हो गया था. लेकिन बाद में ऐश्वर्या का नाम सलमान खान से जोड़ा जाने लगा. इस वजह से अक्षय इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सके.
अक्षय खन्ना और तारा शर्मा ने संग भले ही एक साथ कोई फिल्म साइन नहीं की. लेकिन इन दोनों के नाम के चर्चे कभी बॉलीवुड की गलियों में खूब हुआ करते थे. अक्षय-तारा स्कूल फ्रेंड्स थे. दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना ने तारा शर्मा को कई सालों तक डेट किया था. लेकिन 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया था.
अक्षय खन्ना और तारा शर्मा ने संग भले ही एक साथ कोई फिल्म साइन नहीं की. लेकिन इन दोनों के नाम के चर्चे कभी बॉलीवुड की गलियों में खूब हुआ करते थे. अक्षय-तारा स्कूल फ्रेंड्स थे. दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना ने तारा शर्मा को कई सालों तक डेट किया था. लेकिन 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया था.
तारा शर्मा के बाद अक्षय खन्ना की लाइफ में श्रिया सरन की एंट्री हुई. इन दोनों को फिल्म 'गली गली में चोर है' (2012) में एक साथ देखा गया था. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये करीब आए थे. लेकिन ये रिश्ता भी जल्द ही टूट गया. एक बार फिर से अक्षय अकेले रह गए.
तारा शर्मा के बाद अक्षय खन्ना की लाइफ में श्रिया सरन की एंट्री हुई. इन दोनों को फिल्म 'गली गली में चोर है' (2012) में एक साथ देखा गया था. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये करीब आए थे. लेकिन ये रिश्ता भी जल्द ही टूट गया. एक बार फिर से अक्षय अकेले रह गए.
अक्षय खन्ना का नाम एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा के साथ काफी चर्चा में रहा. साल 2007 में आई फिल्म 'नकाब' के दौरान दोनों का काफी मिलना-जुलना था. लेकिन हर बार की तरह ये रिश्ता भी अचानक टूट गया था.
अक्षय खन्ना का नाम एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा के साथ काफी चर्चा में रहा. साल 2007 में आई फिल्म 'नकाब' के दौरान दोनों का काफी मिलना-जुलना था. लेकिन हर बार की तरह ये रिश्ता भी अचानक टूट गया था.
बता दें कि अक्षय खन्ना का नाम रिया सेन के साथ भी जोड़ा गया था. ये दोनों 'लव यू हमेशा' की शूटिंग के दौरान करीब आए थे. हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया.
बता दें कि अक्षय खन्ना का नाम रिया सेन के साथ भी जोड़ा गया था. ये दोनों 'लव यू हमेशा' की शूटिंग के दौरान करीब आए थे. हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया.
Published at : 10 Dec 2025 10:37 PM (IST)
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
UP News: 27 को लेकर बड़ी टेंशन में BJP? | SIR Controversy | CM Yogi |ABP News
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल, विपक्ष-सरकार में Nehru-Indira को लेकर घमासान | Seedha Sawal
Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
Embed widget