म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध से जूझ रहा है. रखाइन प्रांत के एक अस्पताल में 10 दिसंबर की रात एयर-स्ट्राइक हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हैं. माना जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके इलाज करा रहे थे या छिपे हुए थे. म्यांमार सेना और सरकार की तरफ से अभी इस हवाई हमले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

2021 में तख्तापलट से शुरू हुआ गृहयुद्ध

1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना (तत्मादाव) ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका. आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने 2020 के चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने धांधली का आरोप लगाकर सत्ता हथिया ली. इससे देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सेना ने हिंसक दमन से कुचल दिया.