म्यांमार में गृह युद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर-स्ट्राइक से 30 लोगों की मौत, इस देश पर दुनियाभर की नजरें क्यों?
Myanmar Civil War: 10 दिसंबर की रात एयर-स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हैं. विद्रोही ग्रुप के लड़ाकों को निशाना बनाया गया था. चीन जैसे कई देश म्यांमार पर नजरें बनाए हुए.
म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध से जूझ रहा है. रखाइन प्रांत के एक अस्पताल में 10 दिसंबर की रात एयर-स्ट्राइक हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हैं. माना जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके इलाज करा रहे थे या छिपे हुए थे. म्यांमार सेना और सरकार की तरफ से अभी इस हवाई हमले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.
2021 में तख्तापलट से शुरू हुआ गृहयुद्ध
सेना के हवाई हमलों ने नागरिकों को निशाना बनाया...
- सितंबर 2025: राखाइन स्टेट में स्कूल पर हमला, 22 छात्र मारे गए. UNICEF ने निंदा की.
- अक्टूबर 2025: चाउंग-यू टाउनशिप में बौद्ध उत्सव पर हमला, 32-40 मौतें हुईं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे.
- क्षेत्रीय संघर्ष: कायाह स्टेट में लंबे समय से चल रही लड़ाई, जहां विद्रोही और सेना के बीच हाई-इंटेंसिटी कॉम्बैट हो रहा है.
अस्पतालों और गांवों पर भी हमले हुए, जैसे 23 अक्टूबर 2024 का हमला जिसमें 80 नागरिक मारे गए.
म्यांमार में दुनिया की सबसे दुर्लभ खनिज संपदा
दुनियाभर की बड़ी शक्तियां म्यांमार के गृहयुद्ध में आग में घी डालने का काम कर रही हैं. वह खनिज संपदा पर कब्जे के लिए अपनी अपनी चालें चल रही हैं. म्यांमार की उत्तरी सीमा पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट हैं, जिसमें डिस्प्रोसियम भी शामिल है. यह एक ऐसा मिनरल है जो प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी है. इसीलिए जिसका इसपर कंट्रोल होगा, वो लंबे समय तक दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखेगा, क्योंकि इसी से वो एडवांस हथियार बना सकेगा और अपनी टेक्नोलॉजी को विस्तार दे पाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL