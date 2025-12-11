हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
व्हाइट ड्रेस में दिखा दिशा पाटनी का ग्लैमरस अवतार, स्टाइल से बनाया सभी को दीवाना

Disha Patani Photos: बॉलीवुड डीवा दिशा पाटनी हमेशा अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में गई थीं जहां से उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

11 Dec 2025 09:04 AM (IST)
दिशा पाटनी हमेशा अपने अलग अवतार से फैंस का दिल जीत लेती हैं. दिशा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं उनकी फिटनेस के साथ क्यूट स्माइल के लोग दीवाने हैं. दिशा की लेटेस्ट फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

बुधवार की रात को मुंबई में एक फैशन इवेंट हुआ था जिसमें बॉलीवुड के ढेर सारे सेलेब्स शामिल हुए थे.
दिशा इवेंट में ऑफ शोल्डर फिश कट गाउन पहनकर पहुंची थीं. इस व्हाइट गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
दिशा ने अपने लुक को मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर से कंप्लीट किया. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज भी दिए.
दिशा क इस लुक से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
दिशा का ये ट्रांसपेरेंट गाउन और एक्सप्रेशन देखकर फैंस घायल हो गए हैं. उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.
दिशा हमेशा अपने लुक से लोगों को इंप्रेस कर देती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो दिशा आखिरी बार साउथ के स्टार कंगुवा में नजर आईं थीं. बॉलीवुड के साथ साउथ में भी उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है.
11 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Disha Patani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

