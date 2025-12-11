एक्सप्लोरर
मिलिए देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस से, इनकी दौलत के सामने सलमान और आमिर भी हैं गरीब
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं मगर एक एक्ट्रेस हैं जो देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. नेटवर्थ के मामले में उन्होंने कई सितारों को पीछे छोड़ दिया है.
90 के दशक में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ने एंट्री ली थी और हर जगह छा गई थीं. इस एक्ट्रेस का नाम जूही चावला है. जूही ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और अब वो इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
Published at : 11 Dec 2025 11:49 AM (IST)
