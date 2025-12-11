मिलिए देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस से, इनकी दौलत के सामने सलमान और आमिर भी हैं गरीब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमिलिए देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस से, इनकी दौलत के सामने सलमान और आमिर भी हैं गरीब

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं मगर एक एक्ट्रेस हैं जो देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. नेटवर्थ के मामले में उन्होंने कई सितारों को पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 11:49 AM (IST)
90 के दशक में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ने एंट्री ली थी और हर जगह छा गई थीं. इस एक्ट्रेस का नाम जूही चावला है. जूही ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और अब वो इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन चुकी हैं.

जूही चावला ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं मगर अब वो लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर हैं.
एक्ट्रेस अपने बिजनेस, रियल एस्टेट और इनवेस्टमेंट से मोटी कमाई करती हैं. उनकी नेटवर्थ हर साल बढ़ती ही जा रही है.
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक जूही चावला की नेटवर्थ 7790 करोड़ है. जिससे वो देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस बनी हैं.
पिछले साल की तुलना में जूही की नेटवर्थ में काफी इजाफा हुआ है. पिछले साल उनकी नेटवर्थ 4600 करोड़ थी.
जूही की मोटी कमाई आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से होती है. शाहरुख खान और जूही चावला इस टीम के मालिक हैं. इसके अलावा भी कई बिजनेस से मोटी कमाई करती हैं.
जूही के आगे बॉलीवुड के सितारे कुछ नहीं हैं. आमिर खान की नेटवर्थ की बात करें तो ये 1800 करोड़ है. जो जूही चावला के आगे कुछ भी नही है.
वहीं सलमान खान की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 करोड़ है.
Published at : 11 Dec 2025 11:49 AM (IST)
