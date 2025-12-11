बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह परीक्षा 26 जून 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया था. इन पदों पर क्लर्क (निम्नवर्गीय लिपिक) और कल्याण व्यवस्थापक की भर्ती की जानी है. बुधवार को जारी हुए रिजल्ट को अब अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

इस परीक्षा में कुल 567 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. आयोग ने बताया कि न्यूनतम अंक के आधार पर 297 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इन सभी को अब व्यावहारिक परीक्षण यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. नियुक्ति की प्रक्रिया में यह टाइपिंग टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि निम्नवर्गीय लिपिक के पद के लिए कंप्यूटर संचालन, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, दोनों का ज्ञान अनिवार्य है.

जारी नोटिस के अनुसार अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निर्धारित गति से टाइपिंग करनी होगी. उम्मीदवारों को 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने होंगे. हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में टाइपिंग की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट रखी गई है. इसमें गलती की सीमा बेहद कम है. पास होने के लिए की गई गलतियाँ 1.5 प्रतिशत से कम होनी चाहिए. इससे अधिक गलती होने पर अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और वे निम्नवर्गीय लिपिक पद के लिए चयनित नहीं माने जाएंगे.

कब हो सकता है टाइपिंग टेस्ट

आयोग ने बताया कि टाइपिंग परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है. हिंदी टाइपिंग के लिए Mangal Font का उपयोग किया जाएगा, जिसमें Remington Gail कीबोर्ड लेआउट रहेगा. वहीं अंग्रेजी टाइपिंग के लिए UTF-8 English (US) Keyboard Layout लागू होगा. टाइपिंग परीक्षा से जुड़े विस्तृत निर्देश आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, ताकि अभ्यर्थी सही रूप से तैयारी कर सकें और समय से परीक्षा में शामिल हो सकें.

ऐसे होगा फाइनल सिलेक्शन

इन दोनों टाइपिंग परीक्षाओं के बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा. अंतिम परिणाम मेधा क्रम, पद प्राथमिकता, आरक्षण कोटि और विज्ञापन में तय अन्य नियमों के आधार पर जारी किया जाएगा.

