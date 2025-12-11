कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जवाब दिया. बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को गृहमंत्री अमित शाह और मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और वोट के अधिकार को लेकर बात की .

अमित शाह ने दिल्ली की कोर्ट में दाखिल याचिका का जिक्र किया और संसद को बताया कि इसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बाद में बनीं और मतदाता पहले बन गई थीं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि ये बात वह नहीं कह रहे हैं, अदालत में एक केस पहुंचा है, जिसमें ऐसा दावा किया गया.

अमित शाह ने कहा, 'अभी-अभी दिल्ली की सिविल कोर्ट में एक विवाद पहुंचा है, उसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बन गईं. मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है, जो फेक्ट है. अब जवाब सोनिया गांधी जी को कोर्ट में देना है.'

अमित शाह की यह बात सुनकर कांग्रेस नेता हंगामा करने लगे. कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने अमित शाह के आरोपों को आधारहीन बताया और कहा, '80 के दशक का वह मामला जो सोनिया गांधी जी के खिलाफ दायर किया गया था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने वह मामला रद्द कर दिया था क्योंकि उस मामले में कोई दम नहीं था. सोनिया गांधी जी ने उस चुनाव में वोट नहीं दिया था और मैं गृहमंत्री को चुनौती देता हूं, सोनिया गांधी ने कभी उस चुनाव में वोट नहीं डाला. क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? गृहमंत्री गलत बयान दे रहे हैं?'

अमित शाह ने इस पर कहा, 'मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि दिल्ली की अदालत में विवाद पहुंचा है, मैंने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है. फैसला तो तब आएगा जब कोर्ट में सोनिया गांधी नोटिस का जवाब देंगी, जब फैसला आएगा तब फिर में संसद में बताऊंगा. मैंने अभी तो सिर्फ इतना कहा है कि कोर्ट में एक केस रजिस्टर हुआ है, जिस पर सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है, इसमें इतने लाल-पीले होने की क्या जरूरत है.'

कंगना रनौत भी बुधवार को संसद में विपक्ष पर जमकर बरसीं. उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि एक समय था वे मतपेटी उठाकर ले जाते थे और आज ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती हैं. उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा, 'वह कहती हैं. छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि आपकी जो माताजी हैं... उन्हें 1983 में नागरिकता मिली, उससे कितने साल पहले से वह वोट देती आ रही हैं?' उन्होंने गांधी परिवार पर प्रहार करते हुए कहा, 'इनका परिवार इनटाइटलमेंट (विशेषाधिकार) से ग्रस्त है. आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहां की कानून व्यवस्था, संविधान का सम्मान नहीं किया है.

