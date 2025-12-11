इस साल बॉलीवुड के कई स्टार कपल्स के घर किलकारी गूंजी. जहां कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस साल प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे का वेलकम किया. वही हाल ही में बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी बेटे के पेरेंट्स बने. वहीं मां बनने के बाद बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस में किसी की नींद पूरी नहीं हो रही तो कोई रात भर जाग रही है.

मां बनने के बाद सो नहीं पा रही हैं कैटरीना कैफ

हाल में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विक्की ने अपनी लविंग वाइफ और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी थी. साथ ही विक्की ने ये भी खुलासा किया था कि मां बनने के बाद से कैटरीना कैफ रात भर सो नहीं पा रही हैं. विक्की ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं... बेहद ब्लिसफुल, ग्रेटफुट और नींद की कमी से परेशान, हैप्पी फोर टू अस!”

मां बनने के बाद परिणीति चोपड़ा की भी उड़ी नींद

परिणीति चोपड़ा 19 अक्टूबर को प्यारे से बेटे की मां बनी थीं. फिलहाल एक्ट्रेस मदरहुड एंजॉय कर रही हैं साथ ही एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मां बनने के बाद अपने हाल को भी बयां करती रहती हैं. कुछ टाइम पहले परिणीति ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर कर बताया था कि बेटे के जन्म के बाद से उनकी नींद उड़ चुकी है. वीडियो में एक महिला अपने बिस्तर पर आकर लेटती है और फिर उठकर चली जाती है. इस वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, “ मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है नई मां बनने के बाद मुझे अब पता लग रहा है कि आखिर नींद क्या होती है.’





मां बनने के बाद कियारा आडवाणी काम पर लौटीं

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 15 जुलाई को बेटी के पेरेंट्स बने थे. तब से कियारा सोशल मीडिया से दूर ही हैं.उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की और न ही कोई भावुक कैप्शन लिखे. बस समय-समय पर छोटे-छोटे, निजी अपडेट शेयर किए. वहीं 10 अक्टूबर, बुधवार की रात को अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया था. एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें उन्होंने एक रिलैक्स "मम्मी नाइट आउट" की झलक दिखाई थी.

नाइट-आउट वाली पोस्ट से कुछ ही दिन पहले, कियारा ने एक और तस्वीर शेयर की थी. जिसने लोगों को हैरान कर दिया था. इसमें उनके जूते एक सोफे पर रखे हुए दिख रहे थे, और इसके साथ कैप्शन में लिखा था, "अगला चैप्टपरऔर भी जोश. चलो शुरू करते हैं." जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि एक्ट्रेस अब काम पर लौट आई हैं.