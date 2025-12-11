क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है. हर घर में क्रिसमस ट्री सजाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार प्लास्टिक या महंगे ट्री खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही पुराने कागज, अखबार या रंगीन चार्ट पेपर से बेह सुंदर और एनवारनमेंट फ्रेंडली क्रिसमस ट्री बना सकते हैं. आज हम आपको 3 अलग-अलग तरह से कागज का क्रिसमस ट्री बनाने की जानकारी दे रहे हैं.

तरीका नंबर 1: सबसे आसान वाला फोल्डिंग ट्री (बच्चों के लिए बेस्ट)

इसके लिए आपको हरे रंग का A4 साइज कागज या पुराना अखबार लेना होगा. अगर अखबार ले रहे हैं तो इस पर हरा रंग करना होगा. इसके अलावा गोंद या टेप, कैंची और सजावट के लिए रंगीन कागज के कुछ टुकड़ों की जरूरत होगी.

ऐसे बनाएं क्रिसमस ट्री

हरे कागज को चौकोर आकार में काट लें.

इसे आधा मोड़ें और बार-बार आधा मोड़ें. ऐसा तब तक करते जाएं, जब तक त्रिकोण जैसा आकार न बन जाए.

हर बार मोड़ते समय किनारे अच्छे से मिलाएं.

अब सबसे ऊपर वाले कोने से थोड़ा नीचे से तिरछी लाइन यानी क्रिसमस ट्री के आकार में काटें.

अब कागज खोलेंगे तो आपको बहुत सारे त्रिकोण जुड़े हुए दिखेंगे.

अब हर दूसरी परत को नीचे की तरफ मोड़ दें. इससे 3D ट्री जैसा लुक आएगा.

ऊपर स्टार चिपकाएं और रंगीन कागज के गोल टुकड़े चिपकाकर सजाएं.

आपका क्रिसमस ट्री तैयार है. आप इसे टेबल या दीवार पर चिपकाकर सजा सकते हैं.

तरीका नंबर 2: बड़ा वाला वॉल हैंगिंग ट्री

इसके लिए आपको बहुत सारे पुराने अखबार या हरे चार्ट पेपर की जरूरत होगी. इसके अलावा स्टेपलर या गोंद, रंगीन कागज, रिबन और कॉटन भी लेना होगा.

बनाने का तरीका

अखबार की पूरी शीट लें. उसे बीच में से मोड़कर पतंग की तरह त्रिकोण बनाएं.

अब कई साइज के त्रिकोण बनाएं. इनमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा करते हुए 7-8 त्रिकोण तैयार करें.

सबसे बड़े त्रिकोण को दीवार पर सबसे नीचे चिपकाएं.

उसके ऊपर थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा... ऐसे करके पिरामिड की तरह लगाते जाएं.

बीच में लकड़ी की छड़ी या रोल किया हुआ कार्डबोर्ड लगा दें, ताकि तना दिखे.

अब रंगीन कागज से गेंद, स्टार, घंटी काटकर चिपकाएं. कॉटन लगाकर बर्फ का लुक दें.

यह ट्री 5-6 फीट तक बड़ा बन सकता है और बिना एक भी रुपया खर्च किए पूरी दीवार चमक उठेगी.

तरीका नंबर 3: 3D स्टैंडिंग ट्री

इसके लिए 4-5 हरे A4 कागज, तने के लिए एक खाली टॉयलेट पेपर रोल, गोंद और कैंची की जरूरत होती है.

बनाने का तरीका

हर कागज पर एक बड़ा सर्कल बनाएं. उसमें क्रिसमस ट्री का आधा हिस्सा काटें.

हर कागज को बीच में से सीधा काटकर एक-दूसरे में फंसाएं.

जितने ज्यादा कागज जोड़ेंगे, ट्री उतना घना दिखेगा.

नीचे टॉयलेट पेपर रोल में छेद करके ट्री को खड़ा करें.

ऊपर पीले कागज का स्टार लगाएं और छोटी-छोटी लाइट्स या रुई से सजाएं.

यह ट्री खड़ा रहता है और बहुत सुंदर लगता है.

