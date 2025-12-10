एक्सप्लोरर
बैकलेस ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख एक्ट्रेस के मुरीद हुए फैंस
Rakul Preet Singh Backless Dress: रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने कातिलाना अदाओं के वजह से चर्चा में आ गई हैं. नेट बैकलेस ड्रेस में उनके जलवे देख फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं.
रकुल प्रीत सिंह का सिजलिंग अवतार देख फैंस एक बार फिर उनके खूबसूरती के मुरीद हो गए हैं. हाल ही में हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसके बाद उनके लुक के चर्चे शुरू हो गए हैं. आप भी देखें रकुल के ग्लैमरस अवतार की एक झलक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Dec 2025 07:37 PM (IST)
Tags :Rakul Preet Singh De De Pyar De 2
