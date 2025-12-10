हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैकलेस ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख एक्ट्रेस के मुरीद हुए फैंस

बैकलेस ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख एक्ट्रेस के मुरीद हुए फैंस

Rakul Preet Singh Backless Dress: रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने कातिलाना अदाओं के वजह से चर्चा में आ गई हैं. नेट बैकलेस ड्रेस में उनके जलवे देख फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 07:37 PM (IST)
रकुल प्रीत सिंह का सिजलिंग अवतार देख फैंस एक बार फिर उनके खूबसूरती के मुरीद हो गए हैं. हाल ही में हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसके बाद उनके लुक के चर्चे शुरू हो गए हैं. आप भी देखें रकुल के ग्लैमरस अवतार की एक झलक.

1/7
'दे दे प्यार दे 2' में तो आयशा के रोल में रकुल प्रीत सिंह ने ऑडियंस की खूब तारीफे बटोरीं. अब अपने ग्लैमरस लुक्स से रकुल प्रीत सिंह ने फिर एक बार सबका ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हैं.
2/7
आज अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उनका सिजलिंग अवतार देखते बनता है. बैकलेस ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह बला की हसीन लग रही हैं और उनके इस पोस्ट पर फैंस भी लगातार अपना प्यार बरसा रहे हैं.
3/7
इस बैकलेस ड्रेस में अलग–अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपनी लीन बॉडी को बखूबी फ्लॉन्ट भी किया है. सोशल मीडिया पर तेजी से ये पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं और अदाकारा के हुस्न का जलवा देख उनकी तारीफे में फैंस पुल बांध रहे हैं.
4/7
ये आउटफिट वाकई काफी क्लासी है और एक्ट्रेस पर जच भी रहा है. ये एक ट्रांसपेरेंट स्पेगेटी स्ट्रैप बैकलेस ड्रेस है. इसमें सिक्विन डिजाइन बनी है जो इस ड्रेस की ओवरऑल खूबसूरती को और भी निखार रही है.
5/7
अदाकारा ने अपने इस ड्रेस के साथ यूनिक डिजाइन वाला इयरिंग्स पेयर किया है. ये वाइट स्टोन वाली अंगूठी भी उनके पूरे लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. ताकि सबका पूरा फोकस एक्ट्रेस के ड्रेस की खूबसूरती पर हो इस वजह से उन्होंने अपनी एक्ससरीज मिनिमल ही रखी है.
6/7
मेकअप और हेयरस्टाइल भी परफेक्ट है. आंखों पर आईलाइनर लगाकर उन्होंने पिंक आईशैडो से इसे और भी खूबसूरत बनाया है. गालों पर हल्का ब्लश और ग्लौसी लिपस्टिक लगाए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं. बन हेयरस्टाइल के साथ अदाकारा ने अपना लुक कंप्लीट किया.
7/7
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो हाल ही में रकुल प्रीत सिंह को 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था. यहां एक्ट्रेस ने आयशा का किरदार निभाया जो एक तलाकशुदा आदमी के प्यार में पड़ जाती हैं. फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक अब एक्ट्रेस नितेश तिवारी को 'रामायण' में नजर आएंगी.
Published at : 10 Dec 2025 07:37 PM (IST)
Rakul Preet Singh De De Pyar De 2

