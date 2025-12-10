लेकिन अब 'किस किस को प्यार करूं 2' से वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी फीलिंग्स जाहिर की. पारुल गुलाटी ने लिखा था कि, '15 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं हिंदी सिनेमा में नजर आने वाली हूं, वो भी कपिल शर्मा के साथ.' उनके इस पोस्ट पर फैंस ने भी उन्हें बधाई दी थी.