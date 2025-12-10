हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, बिजनेस वर्ल्ड में भी है पारुल गुलाटी का बड़ा नाम

ग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, बिजनेस वर्ल्ड में भी है पारुल गुलाटी का बड़ा नाम

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 07:40 PM (IST)
पारुल गुलाटी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं. इसके अलावा भी हसीना अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. यहां देखिए उनकी दिलकश अदाओं का जलवा.

पारुल गुलाटी ने टीवी इंडस्ट्री से लेकर ओटीटी की दुनिया तक अपने नाम का डंका बजाया है. इतना ही नहीं बिजनेस वर्ल्ड में भी हसीना का बड़ा नाम है. अब वो अपनी अपकमिंग बॉलीवुड मूवी को लेकर सुर्खियों में हैं.
पारुल गुलाटी सोशल मीडिया पर भी अपने कातिलाना अदाओं से फैंस का दिल अपने नाम करती हैं. उनके सिजलिंग लुक्स के फैंस दीवाने हैं और हर बार ही एक्ट्रेस का अलग–अलग अवतार देख वो अपना दिल हार बैठते हैं.
हर एक आउटफिट में पारुल गुलाटी का लुक देखते बनता है. इंडियन से लेकर वेस्टर्न हर एक आउटफिट में एक्ट्रेस बिल्कुल कमाल लगती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं जो उनके दीदार को बेकरार रहते हैं.
पारुल गुलाटी लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा हैं. कई भाषाओं में एक्ट्रेस ने वेब सीरीज में काम किया है. इसके अलावा हसीना कई म्यूजिक विडियोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
लेकिन अब 'किस किस को प्यार करूं 2' से वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी फीलिंग्स जाहिर की. पारुल गुलाटी ने लिखा था कि, '15 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं हिंदी सिनेमा में नजर आने वाली हूं, वो भी कपिल शर्मा के साथ.' उनके इस पोस्ट पर फैंस ने भी उन्हें बधाई दी थी.
शोबिज इंडस्ट्री के अलावा पारुल गुलाटी का बिजनेस वर्ल्ड में भी काफी नाम है. एक्ट्रेस 'शार्क इंडिया सीजन 2' का हिस्सा रहीं और यहां से भी उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है. पारुल गुलाटी फेमस हेयर एक्सटेंशन कंपनी निश हेयर की मालकिन हैं.
बता दें, एक्ट्रेस ने अपनी इस कंपनी की शुरुआत 2017 में की थी और अब वो एक सफल बिजनेसवुमन बन गई हैं. मिनिमल फंडिंग के साथ उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी और आज उनका कारोबार ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है.
हरियाणा के पंजाबी मिडल क्लास फैमिली में पैदा हुईं पारुल गुलाटी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद झांकने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की.
एक्ट्रेस को ये प्यार न होगा कम, 'मोहब्बत है 2', 'पीओडब्लू –बंदी युद्ध के', 'हक से', 'मेड इन हेवेन 2,' 'गर्ल्स होस्टल' समेत कई प्रोजेक्ट्स में देखा गया. अदाकारा ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है.
अब जल्द ही पारुल गुलाटी कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आएंगी. इस फिल्म के साथ हसीना 12 दिसंबर को बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं.
Published at : 10 Dec 2025 07:40 PM (IST)
Embed widget