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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसनी देओल का असली नाम जाते हैं आप? जानें- एक्शन किंग से जुड़ी ये 10 दिलचस्प बातें

सनी देओल का असली नाम जाते हैं आप? जानें- एक्शन किंग से जुड़ी ये 10 दिलचस्प बातें

Sunny Deol: सनी देओल की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में होती रही है. दर्शकों के बीच उनका जलवा आज भी बरकरार है. आइए हम आपको सनी देओल से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 03:03 PM (IST)
Sunny Deol: सनी देओल की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में होती रही है. दर्शकों के बीच उनका जलवा आज भी बरकरार है. आइए हम आपको सनी देओल से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल पर्दे पर अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साल 1983 में फिल्म 'बेताब' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. आइए हम आपको सनी देओल से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे.

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सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. स्कूल के दिनों में उन्हें प्यार से 'सनी' बुलाया जाता था, जो बाद में उनका स्क्रीन नेम बन गया और आज पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है.
सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. स्कूल के दिनों में उन्हें प्यार से 'सनी' बुलाया जाता था, जो बाद में उनका स्क्रीन नेम बन गया और आज पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है.
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फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सनी देओल ने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए विदेश जाने का फैसला किया. उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित 'ओल्ड वर्ल्ड थिएटर' से एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली.
फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सनी देओल ने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए विदेश जाने का फैसला किया. उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित 'ओल्ड वर्ल्ड थिएटर' से एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली.
Published at : 15 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Bollywood

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