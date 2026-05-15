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सनी देओल का असली नाम जाते हैं आप? जानें- एक्शन किंग से जुड़ी ये 10 दिलचस्प बातें
Sunny Deol: सनी देओल की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में होती रही है. दर्शकों के बीच उनका जलवा आज भी बरकरार है. आइए हम आपको सनी देओल से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल पर्दे पर अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साल 1983 में फिल्म 'बेताब' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. आइए हम आपको सनी देओल से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे.
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Published at : 15 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Bollywood
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