Opinion: सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं, भारत की उद्यमिता क्रांति के नए इंजन बन रहे हैं बिजनेस एक्सपो

भारत में उद्यमिता की तस्वीर तेजी से बदल रही है. कुछ साल पहले तक कारोबार शुरू करना बड़े निवेश,लंबी तैयारी और सीमित अवसरों का खेल माना जाता था. आज डिजिटल अर्थव्यवस्था, संगठित रिटेल, स्टार्टअप संस्कृति, फ्रेंचाइजी मॉडल और तकनीक आधारित सप्लाई चेन ने इस धारणा को बदल दिया है. लेकिन इस बदलाव के बीच एक नया ट्रेंड भी तेजी से उभरा है,देशभर में आयोजित होने वाले बिजनेस और फ्रेंचाइजी एक्सपो.

दिल्ली से लेकर लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक अब ऐसे आयोजन केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं रह गए हैं. वे उद्यमियों, निवेशकों, ब्रांडों, बैंकों, स्टार्टअप्स और नीति-निर्माताओं को जोड़ने वाले ऐसे मंच बनते जा रहे हैं, जहां नए व्यवसाय जन्म लेते हैं और पुराने कारोबार विस्तार की दिशा पाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में देशभर में फ्रेंचाइजी, एमएसएमई और स्टार्टअप केंद्रित एक्सपो की संख्या और प्रभाव लगातार बढ़ा है, जो भारत के बदलते उद्यमिता इकोसिस्टम की नई दिशा को भी दर्शाता है.

पिछले डेढ़ दशक में ई-कॉमर्स, ओमनीचैनल रिटेल और ब्रांड स्केलिंग के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी है, आज सबसे बड़ी चुनौती बिजनेस आइडिया की नहीं, बल्कि सही बिजनेस मॉडल चुनने की है. अवसर पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही तीव्र हो चुकी है. ऐसे में बिजनेस एक्सपो केवल नेटवर्किंग इवेंट नहीं, बल्कि निर्णय लेने का मंच बन जाते हैं, जहां उद्यमी स्थापित ब्रांडों, निवेश विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग जगत के नेताओं से सीधे संवाद कर सकते हैं.

आज भारत का संगठित फ्रेंचाइजी और रिटेल इकोसिस्टम महानगरों की सीमाओं से बाहर निकल चुका है. टियर-2 और टियर-3 शहर अब अगली विकास यात्रा के केंद्र बन रहे हैं. यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के कई बिजनेस एक्सपो अब केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लखनऊ, मदुरै, इंदौर, जयपुर और अन्य उभरते शहरों में भी आयोजित किए जा रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि उद्यमिता अब भौगोलिक रूप से भी विकेंद्रीकृत हो रही है.

इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक बदलाव भी काम कर रहा है. भारत का उपभोक्ता अब अपने शहर में ही ब्रांडेड अनुभव चाहता है. वह गुणवत्ता चाहता है, लेकिन स्थानीय उपलब्धता के साथ. इसी मांग ने फ्रेंचाइजी मॉडल को देशभर में विस्तार का सबसे प्रभावी माध्यम बना दिया है. यह मॉडल केवल ब्रांड को विस्तार नहीं देता, बल्कि स्थानीय उद्यमियों को एक स्थापित व्यवसायिक ढांचा भी उपलब्ध कराता है, जिससे शुरुआती जोखिम अपेक्षाकृत कम हो जाता है.

हालांकि, फ्रेंचाइजी को केवल निवेश का आसान विकल्प मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी.

मेरे अनुभव में फ्रेंचाइजी लेना सफलता की गारंटी नहीं है. अक्सर नए उद्यमी केवल किसी ब्रांड की लोकप्रियता देखकर निवेश का निर्णय ले लेते हैं, जबकि वास्तविक सफलता संचालन क्षमता, स्थानीय बाजार की समझ, ग्राहक अनुभव और वित्तीय अनुशासन पर निर्भर करती है.

किसी भी फ्रेंचाइजी का मूल्यांकन करते समय केवल निवेश राशि या संभावित रिटर्न नहीं, बल्कि सप्लाई चेन की मजबूती, प्रशिक्षण प्रणाली, तकनीकी सहायता, ब्रांड की दीर्घकालिक रणनीति और संचालन समर्थन को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए.

दरअसल, भारत में असफल होने वाले कई छोटे व्यवसायों की समस्या बाजार की कमी नहीं होती, बल्कि संचालन की कमजोर तैयारी होती है. इन्वेंट्री प्रबंधन की गलतियां, ग्राहक सेवा में असंगतता, डेटा आधारित निर्णयों का अभाव और नकदी प्रवाह पर कमजोर नियंत्रण अच्छे बिजनेस मॉडल को भी कमजोर बना देते हैं. इसलिए आज उद्यमिता केवल दुकान खोलने का नाम नहीं रह गई है. यह सिस्टम, प्रक्रिया और लगातार सीखने की क्षमता का खेल बन चुकी है.

यहीं पर बिजनेस एक्सपो की भूमिका केवल प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहती.

ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करते हैं. एक ही स्थान पर उद्यमी फ्रेंचाइजी ब्रांड, बैंक, सरकारी योजनाओं, बिजनेस सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से संवाद कर सकता है. इससे उसके निर्णय कहीं अधिक व्यावहारिक और सूचित बनते हैं. भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के उद्यमी सामने आ रहे हैं, यह भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

सरकार भी पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप, एमएसएमई और स्वरोजगार को लगातार बढ़ावा दे रही है. विभिन्न राज्यों की उद्यमिता योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, ओडीओपी जैसी पहलें तभी वास्तविक आर्थिक प्रभाव पैदा करेंगी, जब इच्छुक उद्यमियों को सही बिजनेस मॉडल और अनुभवी मार्गदर्शन भी मिलेगा. नीति और बाजार के बीच यही कड़ी ऐसे बिजनेस एक्सपो बन सकते हैं. हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों ने भी स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां और मंच विकसित किए हैं.

भारत की अगली आर्थिक छलांग केवल बड़े कॉरपोरेट नहीं लगाएंगे. इसमें लाखों छोटे और मध्यम उद्यमियों की निर्णायक भूमिका होगी. आने वाले वर्षों में संगठित रिटेल, क्विक कॉमर्स, फूड सर्विस, एजुकेशन, हेल्थकेयर, होम सर्विसेज और डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड्स में सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलेगा. इन क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी और बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल स्थानीय रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देंगे.

लेकिन इस पूरे परिवर्तन के बीच एक बात नहीं भूलनी चाहिए—आज का उद्यमी केवल व्यापारी नहीं, बल्कि डेटा-ड्रिवन ऑपरेटर भी होना चाहिए. डिजिटल भुगतान, ग्राहक विश्लेषण, सप्लाई चेन, ऑनलाइन मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की समझ अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य हो चुकी है. भविष्य उन्हीं व्यवसायों का होगा जो ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और तकनीक को साथ लेकर चलेंगे.

देशभर में आयोजित हो रहे बिजनेस एक्सपो इस मायने में एक सकारात्मक संकेत देते हैं कि भारत का उद्यमिता इकोसिस्टम अब बड़े शहरों की सीमाओं से बाहर निकल चुका है. यदि ये आयोजन केवल निवेश के अवसर नहीं, बल्कि व्यवसाय चलाने की वास्तविक समझ, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल दक्षता और संचालन क्षमता विकसित करने का भी माध्यम बनते हैं, तो इनका प्रभाव किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा.

भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. इस विकास को टिकाऊ बनाने के लिए केवल कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं, बल्कि हजारों सफल छोटे और मध्यम उद्यमों की आवश्यकता होगी.ऐसे मंच, जहां महत्वाकांक्षा को अवसर, विचार को व्यवसायिक मॉडल और निवेश को सही दिशा मिले, वही भारत की अगली आर्थिक कहानी लिखेंगे. बिजनेस एक्सपो अब सिर्फ प्रदर्शनियां नहीं रहे—वे भारत की उद्यमिता क्रांति के नए इंजन बनते जा रहे हैं.

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]