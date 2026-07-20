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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या सर्विलांस के नियमों का हो रहा पालन? सीजेपी आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल

क्या सर्विलांस के नियमों का हो रहा पालन? सीजेपी आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल

इस याचिका को जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष ने हाईकोर्ट में लगाया. इसमें कहा गया कि 20 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Jul 2026 08:34 PM (IST)
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जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन पर निगरानी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई की, साथ ही पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है?

2017 एक अहम फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने सर्वसम्मति से निजता को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया था. इसी फैसले ने Proportionality Test यानी आनुपातिकता परीक्षण की नींव रखी. इसमें कहा गया कि राज्य कोई भी निगरानी कानूनी, जरूरी और उद्देश्य के अनुपात से होना चाहिए. 

जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष घोष ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिका

इस याचिका को जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष ने हाईकोर्ट में लगाया. इसमें कहा गया कि 20 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. इसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों की लगातार फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एक सर्विलांस टावर के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है. 

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याचिका में लगाए गए आरोप के मुताबिक, निगरानी केवल विरोध प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है. इसमें खाने, पीने, आराम करने, मेडिकल हेल्प लेने और रोजमर्रा जिंदगी के अन्य पहलुओं जैसी सामान्य व्यक्तिगत गतिविधियों को रिकॉर्ड की जा रही हैं. यह विरोध शिक्षामंत्री के इस्तीफे को लेकर की जा रहा है. 

याचिका में कहा- महिलाओं के बारिश में तक वीडियो बनाए गए

महिला प्रदर्शनकारियों के इस दौरान बारिश के वक्त भी तस्वीरें और वीडियो लिए गए. उनके कपड़े भीग गए थे. इसपर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उसने निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखे हैं. बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस ने उन निर्देशों का पालन किया?

तुषार मेहता ने कहा- कोई निगरानी नहीं की जा रही

मेहता ने अपने जवाब में कहा है कि कोई निगरानी नहीं की जा रही है. जंतर मंतर प हर विरोध प्रदर्शन हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है. इस विरोध प्रदर्शन में सौ लोग वीडियो और रील बनाते देखे जा सकते हैं. यह केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है. कोई निगरानी नहीं हो रही है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि हम कल यानी 21 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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