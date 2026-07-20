INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मोगैंबो' का रोल नहीं मिलने पर अमरीश पुरी से जलते थे अनुपम खेर, खुद किया खुलासा बोले- इन्हें ये किरदार कैसे मिल गया

'मोगैंबो' का रोल नहीं मिलने पर अमरीश पुरी से जलते थे अनुपम खेर, खुद किया खुलासा बोले- इन्हें ये किरदार कैसे मिल गया

एक्टर अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि फिल्म मिस्टर इंडिया में 'मोगैंबो' का रोल न मिलने पर उन्हें अमरीश पुरी से जलन होने लगी थी. उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म से रिजेक्ट कर दिया गया था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी की फिल्म 'मिस्टर इंडिया' बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और फिल्मों में से एक है. फिल्म में 'मोगैम्बो' का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बेहतरीन विलेन माना जाता है. इस रोल का एक्टर अमरीश पुरी ने निभाया था. लेकिन ये रोल पहले अनुपम खेर को ऑफर हुआ था. हालांकि बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया की फिल्म से रिजेक्ट होने के बाद वो अमरीश पुरी से जलते थे.

'मोगैंबो' का रोल नहीं मिलने पर अमरीश पुरी से जलते थे अनुपम खेर
राज शमामी को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने खुलासा किया था कि फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में मौगैम्बो का रोल न मिलने पर उन्हें अमरीश पुरी से जलन होने लगी थी. उन्होंने कहा, जब मिस्टर इंडिया फिल्म में मुझे निकालकर अमरीश पुरी को फिल्म में मोगैम्बो के रोल के लिए ले लिया तब मुझे जलन हुई और छोटापन महसूस हुआ. मुझे ऐसा लगा कि क्यों निकाला? और इनको कैसे मिल गया रोल. मेरी जगह क्यों ले ली.

ये भी पढ़ेंः एक साथ ऑन एयर होंगे बिग बॉस के 6 एडिशन, सलमान खान से मोहनलाल तक करेंगे होस्ट

उन्होंने आगे कहा, 'इन सबके बाद आदमी छोटा महसूस करने लगता है. मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे फिल्म नहीं मिल पाई. हालांकि, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि जिस तरह से अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का रोल किया, मैं वैसै नहीं कर सकता था.'

'मिस्टर इंडिया' के बारे में
बता दें, 'मिस्टर इंडिया' साल 1987 में रिलीज हुई थी. शेखर कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी, और अमरीश पुरी ने लीड रोल प्ले किया था. अमरीश पुरी द्वारा निभाया गया 'मोगैम्बो'  रोल इंडियन सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन में से एक है. उनका डायलॉग 'मोगैम्बो खुश हुआ' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. फिल्म का हवा हवाई भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ.

ये भी पढ़ेंः  भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच में जाह्नवी कपूर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लेजर पहन दिखाया जलवा, तस्वीरों के दीवाने हो जाएंगे

अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' में नजर आने वाले हैं. ये 'खोसला का घोसला' का सीक्वल है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Amrish Puri Anupam Kher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मोगैंबो' का रोल नहीं मिलने पर अमरीश पुरी से जलते थे अनुपम खेर, खुद किया खुलासा बोले- इन्हें ये किरदार कैसे मिल गया
'मोगैंबो' का रोल नहीं मिलने पर अमरीश पुरी से जलते थे अनुपम खेर, खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बॉलीवुड
'ऑपरेशन सफेद सागर' के ट्रेलर लॉन्च में इमोशनल हुए सिद्धार्थ, आर्म सपोर्ट पहने आए नजर
'ऑपरेशन सफेद सागर' के ट्रेलर लॉन्च में इमोशनल हुए सिद्धार्थ, आर्म सपोर्ट पहने आए नजर
बॉलीवुड
‘75 इयर्स ऑफ एनडीए’ ने दिलाया पुनीत बालन स्टूडियोज को राष्ट्रीय गौरव, मनवीर जसरोटिया बने बेस्ट एडिटर
‘75 इयर्स ऑफ एनडीए’ ने दिलाया पुनीत बालन स्टूडियोज को राष्ट्रीय गौरव, मनवीर जसरोटिया बने बेस्ट एडिटर
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget