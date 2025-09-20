एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर दिखा सोनम कपूर का फुल क्लासी अंदाज, स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा
Sonam Kapoor Airport Look: सोनम कपूर आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां सोनम काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जंहा वे काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आईं. सोनम कपूर ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 11:45 AM (IST)
