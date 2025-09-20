हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर दिखा सोनम कपूर का फुल क्लासी अंदाज, स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा

एयरपोर्ट पर दिखा सोनम कपूर का फुल क्लासी अंदाज, स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा

Sonam Kapoor Airport Look: सोनम कपूर आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां सोनम काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 11:45 AM (IST)
Sonam Kapoor Airport Look: सोनम कपूर आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां सोनम काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जंहा वे काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आईं. सोनम कपूर ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/10
आज सुबह सोनम कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/10
जहां वह काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
3/10
सोनम कपूर के लुक की बात करें तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉमंबिनेशन वाली ड्रेस में नजर आईं.
4/10
उन्होनें ब्लैक जैकेट कैरी की थी. साथ ही ब्लैक हील्स के साथ लुक को कंप्लीट किया.
5/10
उन्होंने ब्लैक कलर का बैग भी कैरी किया था, जो कि काफी स्टाइलिश दिख रहा था.
6/10
साथ ही गोगल्स लगाए सोनम फुल स्वैग में नजर आईं.
7/10
मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स में सोनम बेहद खूबसूरत दिख रहीं थीं.
8/10
सोनम का यह लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी लग रहा था.
9/10
स्टाइलिश लुक के साथ सोनम पैप्स के लिए अलग-अलग पोज देती नजर आईं.
10/10
सोनम की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहीं हैं.
Published at : 20 Sep 2025 11:45 AM (IST)
Sonam Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget