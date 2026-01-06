इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
तमन्ना भाटिया अपनी डांस परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनकी अदाओं पर फैंस जान छिड़कते हैं. इन दिनों वो अपनी एक परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में हैं.
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से फैंस का दिल जीता है. एक्ट्रेस आइटम नबंर तो खूब वायरल होते हैं. उनके आज की रात, गफूर जैसे गाने खूब हिट हुए. हाल ही में उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को गोवा में एक क्लब में न्यू ईयर इवेंट में परफॉर्मेंस दी. तमन्ना ने अपनी डांस परफॉर्मेंस से फ्लोर पर आग लगा दी.
6 मिनट के लिए चार्ज किए 6 करोड़
उनकी ये डांस परफॉर्मेंस वायरल है. तमन्ना को ब्लू कलर के आउटफिट में सिजलिंग लग रही थीं. उनके डांस वीडियोज भी वायरल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस ने इस एक परफॉर्मेंस के लिए कितनी फीस चार्ज की. अब तमन्ना के इस डांस नंबर की फीस भी वायरल हो रही है. सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, तमन्ना ने 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 6 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है. उनकी ये ह्यूज फीस की चर्चा हो रही है. तमन्ना डांस नंबर के लिए हाईएस्ट फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से हैं.
View this post on Instagram
इन फिल्मों में दिखीं तमन्ना भाटिया
बता दें कि तमन्ना के जेलर का कवाला, स्त्री 2 आज की रात, रेड 2 का नशा गाना बहुत हिट हुए. इन गानों को मिलियन्स में व्यूज मिले. फिल्म रेड 2 के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये फीस ली थी. वहीं जेलर के लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
तमन्ना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2005 में फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई सारी साउथ इंडियन फिल्में की थी. उनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो वो वीरम, एंटरटेनमेंट, तूतक तूतक तूतिया, बाहुबली, खामोशी, बबली बाउंसर, लस्ट स्टोरी 2, वेदा, सिकंदर का मुकद्दर जैसी फिल्में की.
अब उनके हाथ में कई सारी फिल्में हैं. वो ओ रोमियो, रेंगर और रोहित शेट्टी की फिल्म अनटाइल्टड में नजर आएंगी. फिल्मों की शूटिंग चल रही है. ओ रोमियो की शूटिंग पूरी हो गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL