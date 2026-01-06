नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. रोहित पौडेल वर्ल्ड कप में नेपाल टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं इस टीम में संदीप लामिछाने भी शामिल हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग में रंग जमा चुके हैं. नेपाल टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित करने वाली 11 टीम बनी है.

23 वर्षीय रोहित पौडेल ने क्रिकेट जगत में नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वो ना केवल अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, बल्कि एक बढ़िया कप्तान भी साबित हुए हैं. वहीं दीपेन्द्र सिंह ऐरी वर्ल्ड कप में नेपाल टीम के उपकप्तान होंगे.

नेपाल से पहले कुल 10 टीम वर्ल्ड कप स्क्वाड का एलान कर चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने अभी तक प्रीलिमिनरी स्क्वाड घोषित किया है, जिसमें अगले दिनों बदलाव संभव हैं. टीम के स्टार लेग-स्पिन गेंदबाज संदीप लामिछाने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल का स्क्वाड: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम

नेपाल ने आखिरी बार 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, दुर्भाग्यवश नेपाल पिछले विश्व कप में 4 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी थी. नेपाल की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी.

