हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल

SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल

उत्तरप्रदेश में एसआईआर की फाइनल सूची जारी की गई. इसमें दो करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं. इस सूची में कांग्रेस के नेता और एडमिन हेड प्रमुख गुरदीप सिंह सप्पल और उनके परिवार का नाम गायब है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 Jan 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तरप्रदेश में एसआईआर को लेकर फाइनल सूची जारी की गई है. इसके आते ही बवाल मच गया है. इस लिस्ट में करीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए है. अब ऐसे में कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि इस सूची में उनके पूरे परिवार का नाम गायब है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे कई तरह के सवाल एसआईआर की प्रक्रिया पर खड़े किए हैं.

क्या है पूरा मामला? 
उत्तरप्रदेश में मंगलवार को एसआईआर की फाइनल सूची जारी की गई. इसमें दो करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं. इस सूची में कांग्रेस के नेता और एडमिन हेड प्रमुख गुरदीप सिंह सप्पल और उनके परिवार का नाम गायब है. गुरदीप सप्पल ने एबीपी न्यूज से इस मामले में खास बातचीत की है.  

'कांग्रेसी होने के कारण किया गया टारगेट'

उन्होंने इसको लेकर कहा है कि कांग्रेसी होने को लेकर टारगेट किया गया है. पूरे परिवार का नाम काटा गया है. चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी में जिनका नाम काटा गया है, उनको फिर से जुड़वाने को लेकर जमीन पर उतरेगी. मोदी सरकार का काम सभी को लाइनों में लगवाना है. 

उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म 6 भरूंगा. हमारे नाम 2003 की वोटर्स में शामिल थे. हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे. हमारे माता-पिता के नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे. हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे. हमारे पास पासपोर्ट, जन्म सर्टिफिकेट, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, दसवीं के सर्टिफिकेट सभी कुछ है.

उन्होंने कहा, 'मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था. साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC का सदस्य हूं. यही नहीं SIR और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं. ये सब BLO भी जानते हैं. लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए.'

नाम काटने के पीछे की वजह क्या है?
गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया है, 'हमने अपना घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधानसभा से नोएडा विधान सभा शिफ्ट कर लिया था. हमें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है. मतलब, अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया है, तो उसका नाम काट दिया गया है. मेरे जैसे करोड़ों वोटर हैं. मैं तो शायद  फिर भी नया फॉर्म 6 भर कर अपने परिवार नाम जुड़वा लूंगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पायेंगे? यही है SIR की सच्चाई!'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 06 Jan 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
UTTAR PRADESH CONGRESS SIR Gurdeep Singh Sappal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Venezuela Crisis और Petrol-Diesel: India को कितना फ़ायदा? | Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking
JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
वेनेजुएला में कितनी महंगी है डॉक्टरी की पढ़ाई, यहां कितने में हो जाता है MBBS?
वेनेजुएला में कितनी महंगी है डॉक्टरी की पढ़ाई, यहां कितने में हो जाता है MBBS?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget