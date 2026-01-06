यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5 स्नातक और 6 शिक्षक खंड क्षेत्र में चुनाव होना है. जानकारी के मुताबिक, स्नातक खंड के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं प्रयागराज-झांसी. इसके अलावा , शिक्षक खंड के छह निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-फैजाबाद की वोटर लिस्ट जारी की गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 06.12.2026 को समाप्त होने के कारण अर्हता तिथि 01 नवम्बर, 2025 के आधार पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को नये सिरे से तैयार किये जाने संबंधी कार्यक्रम जारी किया गया था.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह भी बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को जारी सार्वजनिक नोटिस के साथ निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी. लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं प्रयागराज-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कमशः मण्डलायुक्त, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं झांसी तथा लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कमशः मण्डलायुक्त, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली एवं गोरखपुर हैं.

किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता?

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्नातक अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में 2 लाख11 हजार 756, वाराणसी में 2 लाख 69 हजार 372, इलाहाबाद-झांसी में 2 लाख 60 हजार 818, आगरा में 1 लाख 80 हजार 293 और मेरठ में 59 हजार 634 मतदाताओं की संख्या है.

शिक्षक खंड के निर्वाचन क्षेत्रों में कहां-कितने मतदाता

इसके अलावा शिक्षक खंड के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र बरेली-मुरादाबाद में 46 हजार 553, लखनऊ 36 हजार 217, गोरखपुर-अयोध्या 52 हजार 257, वाराणसी 32 हजार 549, आगरा 51 हजार 532 और मेरठ में 33 हजार 163 मतदाताओं की संख्या है.

