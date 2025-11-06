एक्सप्लोरर
एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें कहां से होती है तगड़ी कमाई
Rhea Kapoor Networth: स्टारकिड की कड़ी में आज हम आपको सोनम कपूर की बहन रिया कपूर से मिलवाएंगे. जो एक्टर से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं और लैविश लाइफ जीती हैं.
दिग्गज एक्टर अनिल कपूर छोटी बेटी सोनम कपूर ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई. आज एक्ट्रेस के लाखों फैंस हैं, जो उनकी एक्टिंग के साथ फैशन सेंस को भी खूब पसंद करते हैं. यही वजह है कि वो पर्दे से दूर रहकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे, सोनम कपूर की बड़ी बहन रिया कपूर की. जो एक्ट्रेस नहीं बनी, लेकिन करोड़ों की कमाई करती हैं. जानिए वो क्या करती हैं....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Rhea Kapoor Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें क्या करती हैं
बॉलीवुड
10 Photos
'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
बॉलीवुड
7 Photos
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए फरहान नहीं अक्षय थे पहली पसंद, जानिए क्यों की रिजेक्ट
क्रिकेट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें क्या करती हैं
बॉलीवुड
10 Photos
'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion