एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें कहां से होती है तगड़ी कमाई

एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें कहां से होती है तगड़ी कमाई

Rhea Kapoor Networth: स्टारकिड की कड़ी में आज हम आपको सोनम कपूर की बहन रिया कपूर से मिलवाएंगे. जो एक्टर से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं और लैविश लाइफ जीती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Rhea Kapoor Networth: स्टारकिड की कड़ी में आज हम आपको सोनम कपूर की बहन रिया कपूर से मिलवाएंगे. जो एक्टर से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं और लैविश लाइफ जीती हैं.

दिग्गज एक्टर अनिल कपूर छोटी बेटी सोनम कपूर ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई. आज एक्ट्रेस के लाखों फैंस हैं, जो उनकी एक्टिंग के साथ फैशन सेंस को भी खूब पसंद करते हैं. यही वजह है कि वो पर्दे से दूर रहकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे, सोनम कपूर की बड़ी बहन रिया कपूर की. जो एक्ट्रेस नहीं बनी, लेकिन करोड़ों की कमाई करती हैं. जानिए वो क्या करती हैं....

1/7
रिया कपूर ने मुंबई के धीरुभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक लिटरेचर में ग्रैजुएशन की डिग्री ली.
रिया कपूर ने मुंबई के धीरुभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक लिटरेचर में ग्रैजुएशन की डिग्री ली.
2/7
रिया कपूर ने ग्रैजुएशन पूरी करने के बाद अपना करियर बनाने का फैसला लिया. उन्होंने एक्टिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा जरूर हैं.
रिया कपूर ने ग्रैजुएशन पूरी करने के बाद अपना करियर बनाने का फैसला लिया. उन्होंने एक्टिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा जरूर हैं.
3/7
दरअसल रिया एक्ट्रेस नहीं प्रोड्यूसर बनी और बॉलीवुड को कई हिट फिल्में भी दी. प्रोड्यूसर होने के साथ रिया एक सक्सेफुल बिजनेसवुमन भी हैं. उनका खुद का एक क्लॉदिंग लाइन Rheson हैं. इसे उन्होंने बहन सोनम के साथ ही शुरू किया था.
दरअसल रिया एक्ट्रेस नहीं प्रोड्यूसर बनी और बॉलीवुड को कई हिट फिल्में भी दी. प्रोड्यूसर होने के साथ रिया एक सक्सेफुल बिजनेसवुमन भी हैं. उनका खुद का एक क्लॉदिंग लाइन Rheson हैं. इसे उन्होंने बहन सोनम के साथ ही शुरू किया था.
4/7
रिया कपूर की पहली फिल्म 'आयशा’ थी. जिसमें सोनम कपूर और अभय देओल नजर आए थे. हालांकि ये पर्दे पर फ्लॉप रही थी. इसके बाद उन्होंने 'खूबसूरत', 'वीरे दी वेडिंग' दी, 'थैंक यू फॉर कॉलिंग' और 'क्रू' बनाई.
रिया कपूर की पहली फिल्म 'आयशा' थी. जिसमें सोनम कपूर और अभय देओल नजर आए थे. हालांकि ये पर्दे पर फ्लॉप रही थी. इसके बाद उन्होंने 'खूबसूरत', 'वीरे दी वेडिंग' दी, 'थैंक यू फॉर कॉलिंग' और 'क्रू' बनाई.
5/7
इन फिल्मों में से रिया की सिर्फ ‘क्रू’ ही हिट हो पाई. जिसमें करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू नजर आई थी.
इन फिल्मों में से रिया की सिर्फ 'क्रू' ही हिट हो पाई. जिसमें करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू नजर आई थी.
6/7
रिया अपनी फिल्मों और बिजनेस से करोड़ों की संपत्ति जमा कर चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया की नेटवर्थ 52 करोड़ रुपए है.
रिया अपनी फिल्मों और बिजनेस से करोड़ों की संपत्ति जमा कर चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया की नेटवर्थ 52 करोड़ रुपए है.
7/7
रिया कपूर 38 साल की हैं. उन्होंने साल 2021 में करण भूलानी से शादी की थी. जोकि एक डायरेक्टर हैं. दोनों अक्सर एक-दूजे संग रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
रिया कपूर 38 साल की हैं. उन्होंने साल 2021 में करण भूलानी से शादी की थी. जोकि एक डायरेक्टर हैं. दोनों अक्सर एक-दूजे संग रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Sonam Kapoor Rhea Kapoor Bollywood

Embed widget