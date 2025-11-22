हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद Sonam Kapoor ने दिखाया स्टाइलिश लुक, बेबी बंप भी किया फ्लॉन्ट, लिखा- 'मम्मा स्वैग...'

सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद Sonam Kapoor ने दिखाया स्टाइलिश लुक, बेबी बंप भी किया फ्लॉन्ट, लिखा- 'मम्मा स्वैग...'

Sonam Kapoor Pics: सेकंड टाइम प्रेग्नेंट सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद स्टाइलिश लुक में तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस फुल स्वैग में नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Sonam Kapoor Pics: सेकंड टाइम प्रेग्नेंट सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद स्टाइलिश लुक में तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस फुल स्वैग में नजर आ रही हैं.

सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशन आइकन हैं और इसमें कोई शक नहीं है. हर बार जब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, तो हर कोई उनके स्टाइल का दीवाना हो जाता है, शनिवार की सुबह भी, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की जिन्हें देखने के बाद फैंस उनके लुक पर फिदा हो गए हैं.

1/7
सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और अब एक्ट्रेस ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है.
सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और अब एक्ट्रेस ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है.
2/7
तस्वीरों में सोनम एक ब्लैक एंड व्हाइट टॉप में स्टाइलिश अंदाज में दिख रही हैं जिसे उन्होंने मैचिंग स्कर्ट और एक ओवरसाइज़्ड ग्रे ब्लेज़र के साथ पेयर किया हुआ है.
तस्वीरों में सोनम एक ब्लैक एंड व्हाइट टॉप में स्टाइलिश अंदाज में दिख रही हैं जिसे उन्होंने मैचिंग स्कर्ट और एक ओवरसाइज़्ड ग्रे ब्लेज़र के साथ पेयर किया हुआ है.
3/7
अपने बालों को स्लीक बन में बांधे हुए सोनम ने ब्लैक सन ग्लासेस और व्हाइट फुटवियर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है.
अपने बालों को स्लीक बन में बांधे हुए सोनम ने ब्लैक सन ग्लासेस और व्हाइट फुटवियर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है.
4/7
एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज में तस्वीरें पोस्ट की हैं.
एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज में तस्वीरें पोस्ट की हैं.
5/7
वहीं तस्वीरों में सोनम कपूर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई भी नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा है.
वहीं तस्वीरों में सोनम कपूर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई भी नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा है.
6/7
अपने स्टाइलिश लुक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोनम ने कैप्शन में लिखा है,
अपने स्टाइलिश लुक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोनम ने कैप्शन में लिखा है,"मम्मा स्वैग एक्टिवेटेड, स्टाइल: नॉन-नेगोशिएबल, एनर्जी: मुझे ट्राई मत करना. " वहीं उनकी इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
7/7
बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में, सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी. इस दौरान बॉलीवुड स्टार ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए कैप्शन में,
बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में, सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी. इस दौरान बॉलीवुड स्टार ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए कैप्शन में, "मां" लिखा था. सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा संग शादी की थी. इस जोड़ी ने साल 2022 में अपने बेटे वायु का वेलकम किया था.
Published at : 22 Nov 2025 12:05 PM (IST)
Sonam Kapoor Anand Ahuja

बॉलीवुड फोटो गैलरी

