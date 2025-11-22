एक्सप्लोरर
सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद Sonam Kapoor ने दिखाया स्टाइलिश लुक, बेबी बंप भी किया फ्लॉन्ट, लिखा- 'मम्मा स्वैग...'
Sonam Kapoor Pics: सेकंड टाइम प्रेग्नेंट सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद स्टाइलिश लुक में तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस फुल स्वैग में नजर आ रही हैं.
सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशन आइकन हैं और इसमें कोई शक नहीं है. हर बार जब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, तो हर कोई उनके स्टाइल का दीवाना हो जाता है, शनिवार की सुबह भी, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की जिन्हें देखने के बाद फैंस उनके लुक पर फिदा हो गए हैं.
Published at : 22 Nov 2025 12:05 PM (IST)
