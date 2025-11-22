बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में, सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी. इस दौरान बॉलीवुड स्टार ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए कैप्शन में, "मां" लिखा था. सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा संग शादी की थी. इस जोड़ी ने साल 2022 में अपने बेटे वायु का वेलकम किया था.