एक्सप्लोरर
सोनम बाजवा ने साड़ी पहन ढाया कहर, फोटोज देख फैंस हुए दीवाने
Sonam Bajwa Photos: एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. जो की तेजी से वायरल हो रही है. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
सोनम बाजवा एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में साड़ी में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं. सोनम ने अपने इस लुक से सोशल मीडिया पर कहर ढा दिया है और हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Oct 2025 03:10 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
नीली जैकेट में मृणाल ठाकुर और कंफर्टेबल लुक में सान्या ने चुराया फैंस का दिल, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion