कितनी अमीर हैं पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा? बॉलीवुड में बना रही हैं पहचान
Sonam Bajwa Net-Worth: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी नेटवर्थ और सफलता देख फैंस भी उनके करियर से इंस्पायर होते हैं.
पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर चर्चा में हैं. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और फैशन की वजह से भी छाई रहती हैं.
