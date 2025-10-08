कितनी अमीर हैं पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा? बॉलीवुड में बना रही हैं पहचान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितनी अमीर हैं पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा? बॉलीवुड में बना रही हैं पहचान

Sonam Bajwa Net-Worth: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी नेटवर्थ और सफलता देख फैंस भी उनके करियर से इंस्पायर होते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 10:50 PM (IST)
पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर चर्चा में हैं. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और फैशन की वजह से भी छाई रहती हैं.

मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने अपने करियर में अपनी मेहनत और लगन से खास पहचान बनाई है. उनकी एक्टिंग, स्टाइल और पर्सनालिटी ने उन्हें फैंस के बीच बेहद पॉपुलर बना दिया है.
सोनम बाजवा बचपन से ही एक्टिंग और फिल्मों में गहरी इंटरेस्ट था. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग को प्रोफेशनल करियर के रूप में चुन लिया.
मॉडलिंग के तौर पर करियर शुरू करने से पहले उन्होंने एक एयर होस्टेस के तौर पर काम किया. इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया.
साल 2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और फाइनलिस्ट बनीं, लेकिन जीत मिली जालंधर की रहने वाली वन्या मिश्रा को. फाइलिस्ट होते हुए सोनम को पहचान मिला.
सोनम ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी और जल्दी ही अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
सोनम बाजवा ने साल 2013 की पंजाबी फिल्म ‘बेस्ट ऑफ लक’ में गिप्पी ग्रेवाल के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
साल 2015 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म किस किस को प्यार में एक कैमियो किया. कपिल शर्मा स्टारर इस कॉमेडी फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था.
पंजाबी फिल्मों में उनके कई हिट गाने और फिल्में रही हैं, जिनमें उनके रोल और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. सोनम ने सिर्फ ग्लैमर या लुक्स पर निर्भर नहीं किया, बल्कि अपने एक्टिंग और रोल के जरिए फैंस को इंप्रेस किया.
सोनम बाजवा ने अपने करियर में ‘निक्का जैलदार’, ‘पंजाब 1984’, ‘सरदार जी 2’, ‘कैरी ऑन जट्टा 2’ समेत कई सुपरहिट फिल्में दीं.
वह पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं. एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए लेती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सोनम बाजवा की कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ है.
Published at : 08 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Embed widget