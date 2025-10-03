हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी

Soha Ali Khan House:दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान इंडस्ट्री का फेमस चेहरा है. एक्ट्रेस 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. यहां हम आपको उनके आलीशान घर की झलक दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2025 10:28 PM (IST)
पटौदी परिवार के रॉयल स्टेटस को दुनिया जानती है. पदौदी के नवाब खानदान में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पटौदी प्रिंसेस सोहा अली खान की. 4 अक्टूबर को सोहा अली खान का जन्मदिन होता है. 47 बरस की हो चुकी सोहा अली खान एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. आज सोहा के घर की खासियत और इसकी एक झलक आपको दिखाएंगे.

सोहा अली खान अपने पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया के साथ मुंबई के एक आलीशान घर में रहती हैं. इसकी तस्वीरें अक्सर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
मशहूर पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान भी एक्ट्रेस हैं. हालांकि सोहा का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल पाया लेकिन वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं.
सोहा अली खान अपनी फैमिली के साथ मुंबई के जिस आलीशान घर में रहती हैं वो किसी महल से बिल्कुल कम नहीं है. खार की लिंकिंग रोड की इस पॉश सोसाइटी में नौवें फ्लोर पर सोहा अली खान का घर हर लग्जरी से लैस है.
रिपोर्ट्स की मानें तो उनके इस आलीशान अपार्टमेंट की मार्केट प्राइस नौ करोड़ रुपये से ज्यादा है. सोहा अली खान के घर का लिविंग रूम रॉयल अंदाज में डेकोरेट किया गया है. व्हाइट सोफा सेट, स्टायलिश चेयर्स, ऑल वुडन टेक्सचर इसे शाही लुक देता है.
कुणाल और सोहा दोनों ही बुक लवर्स हैं और दोनों को पढ़ना पसंद है. इसलिए इस घर का एक बेहद खास हिस्सा है इसकी लाइब्रेरी.वुडन फ्लोरिंग और ऑफ व्हाइट वॉल्स उनकी लाइब्रेरी को कोजी और शांत लुक देती हैं. यहां कई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स और रॉयल फ्रेम इस फैमिली की रिच हिस्ट्री की गवाही देते हैं.
सोहा अली खान ने बेटी के लिए घर के अंदर ना सिर्फ बेहद सुंदर और इनोवेटिव प्ले एरिया भी तैयार कराया है. फैमिली का ज्यादा वक्त भी इसी जगह पर गुजरता है. यहां एक बीज सोफा है लेकिन फर्श पर कई तरह के क्रिएटिव प्ले गेम्स इसे और ज्यादा रोचक बनाते हैं.
सोहा अली खान ने बेटी इनाया के रूम को प्रिंसेस ड्रीम लैंड थीम पर तैयार किया है. पिंक कलर की थीम के साथ ये कमरा बेहद सुंदर दिखता है. इस कमरे में एक नक्काशीदार शाही खाट और छोटा सा बेड भी है जो इसे कंप्लीट लुक देते हैं. साथ ही इस कमरे में सुंदर पेंटिंग्स खूबसूरती बढ़ाती हैं.
वहीं सोहा अली खान के घर का टैरेस गार्डन भी बेहद खास है और नेचर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देता. येलो क्रीम टाइल्स और हरा भरा माहौल इसे परफेक्ट वर्कआउट एंड योगा प्लेस बनाता है.
साथ ही इस घर की बॉलकनी से मुंबई का खूबसूरत नजारा भी दिखता है. पूरी बालकनी को मिरर बाउंड्री से कवर किया गया है और यहां से बेहद सुंदर व्यू भी मिलता है
Published at : 03 Oct 2025 10:28 PM (IST)
