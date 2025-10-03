एक्सप्लोरर
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
Soha Ali Khan House:दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान इंडस्ट्री का फेमस चेहरा है. एक्ट्रेस 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. यहां हम आपको उनके आलीशान घर की झलक दिखा रहे हैं.
पटौदी परिवार के रॉयल स्टेटस को दुनिया जानती है. पदौदी के नवाब खानदान में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पटौदी प्रिंसेस सोहा अली खान की. 4 अक्टूबर को सोहा अली खान का जन्मदिन होता है. 47 बरस की हो चुकी सोहा अली खान एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. आज सोहा के घर की खासियत और इसकी एक झलक आपको दिखाएंगे.
Published at : 03 Oct 2025 10:28 PM (IST)
Tags :Soha Ali Khan Bollywood
