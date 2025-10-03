सोहा अली खान ने बेटी इनाया के रूम को प्रिंसेस ड्रीम लैंड थीम पर तैयार किया है. पिंक कलर की थीम के साथ ये कमरा बेहद सुंदर दिखता है. इस कमरे में एक नक्काशीदार शाही खाट और छोटा सा बेड भी है जो इसे कंप्लीट लुक देते हैं. साथ ही इस कमरे में सुंदर पेंटिंग्स खूबसूरती बढ़ाती हैं.