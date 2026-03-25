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हिंदी न्यूज़मनोरंजननीता अंबानी का रॉयल स्टाइल, जॉर्जेट साड़ी के साथ पहनी डायमंड जूलरी, हीरे की घड़ी ने लूटी लाइम लाइट

नीता अंबानी का रॉयल स्टाइल, जॉर्जेट साड़ी के साथ पहनी डायमंड जूलरी, हीरे की घड़ी ने लूटी लाइम लाइट

Nita Ambani Look: नीता अंबानी 60 की उम्र में भी बला की खूबसूरत लगती हैं. हाल ही में उन्होंने अबू जानी- संदीप खोसला की डिजाइन की हुई साड़ी पहनी, लेकिन सारी लाइम लाइट उनकी डायमंड की घड़ी ने लूट ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 25 Mar 2026 10:53 PM (IST)
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मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी 60 की उम्र में भी कमाल की लगती हैं. उनके लुक और स्टाइल को देख कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी उम्र की हैं. नीता जब भी ग्लैमरस लुक में बाहर निकलती है हमेशा लाइम लाइट अपनी ओर खींच लेती हैं. अब एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया है. नीता जॉर्जेट की खूबसूरत साड़ी पहनकर नजर आईं. लेकिन इस बार सारी लाइम लाइट छीन ली उनकी डायमंड वॉच ने.

नीता अंबानी का रॉयल लुक
नीता अंबानी ने हाल ही में अबू जानी संदीप खोसला की डिजाइन की हुई जॉर्जेट की साड़ी पहनी, जिसकी वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थीं. नीता की ये ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी जिसमें डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है. इस साड़ी के साथ उन्होंने हैवी ब्लाउज पहना है, साथ ही उनकी डायमंड जूलरी ने इस लुक को और भी खास बना दिया है. ये साड़ी उन्होंने एक फैमिली वेडिंग के लिए चुनी थी. डायमंड नेकलेस, ईयरिंग्स और ब्रेसलेट ची चमक नीता के चेहरे की चमक के आगे तो फीकी ही थी.

 
 
 
 
 
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उन्होंने अपने इस लुक के साथ मिनिमल मेकअप चुना, स्मोकी आइज और लाइट पिंक लिपस्टिक लगाई है. इसके साथ उनके माथे की बिंदी सारी स्पॉटलाइट ले जा रही है. लेकिन इसके अलावा एक और चीज है उनके लुक में जिसने सारी लाइम लाइट अपनी ओर खीच ली है.

डायमंड की घड़ी ने लूटी महफिल
डायमंड से लेकर एमराल्ड तक अंबानी परिवार के जूलरी कलेक्शन में बेशकीमती पीसेज हैं. जिसका नमूना उनके आज के लुक में भी देखने को मिला है. इस लुक के साथ नीता ने पर्सनल कलेक्शन की ही जूलरी पेयर की है. ना केवल डायमंड जूलरी, बल्कि उन्होंने इसके साथ हाथ में डायमंड की घड़ी भी पहनी है. जि देखने के बाद इससे नजर हटाना भी मुश्किल है. 

बता दें कि नीता अंबानी अक्सर अबू जानी और संदीप खोसला के ट्रेडिशनल कलेक्शन को पहनती हैं. इस डिजाइनर जोड़ी ने ना केवल नीता बल्कि उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए कपड़े डजाइन किए हैं. यहां तक कि उनके तीनों बच्चों की शादी में भी. जब भी बात ट्रेडिशनल्स की आती है तो अंबानी परिवार के पसंदीदा डिजाइनर यही जोड़ी होती है.

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Published at : 25 Mar 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Diamond Jewellery Nita Ambani Royal Look
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