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'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री जयशंकर
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने PAK से जुड़े सवाल पर जयशंकर
मिडिल ईस्ट में जारी संकट को लेकर बुधवार (25 मार्च 2026) को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई. इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया. इस पर विदेश मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने जंग खत्म करने की बात कही है कि क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है. वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता से जुड़े सवाल पर जयशंकर ने दो टूक कहा कि हम हम दलाल देश नहीं हो सकते हैं.
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Source: IOCL