मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - 'गॉर्जियस लेडी'

मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - ‘गॉर्जियस लेडी’

Shilpa Shetty Photos: शिल्पा शेट्टी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक को ग्लैमरस अंदाज में फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Shilpa Shetty Photos: शिल्पा शेट्टी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक को ग्लैमरस अंदाज में फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई.

शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड फिल्मों से दूर होकर भी ग्लैमरस वर्ल्ड में सुर्खियां बटोरती रहती हैं. एक्ट्रेस को अगर सोशल मीडिया क्वीन कहा जाए, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा. क्योंकि यहां हर दिन वो अपने ग्लैम लुक से फैंस को दीवाना बनाए रखती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस देसी लुक में हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई.

1/7
शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. हर दिन एक्ट्रेस फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें यहां शेयर करती हैं.
शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. हर दिन एक्ट्रेस फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें यहां शेयर करती हैं.
2/7
हाल ही में एक्ट्रेस ने जो फोटोज शेयर की हैं. उसमें वो ट्यूब टॉप वाले डिजाइनर ब्लाउज के साथ धोती स्टाइल साड़ी ड्रेप किए हुए नजर आई.
हाल ही में एक्ट्रेस ने जो फोटोज शेयर की हैं. उसमें वो ट्यूब टॉप वाले डिजाइनर ब्लाउज के साथ धोती स्टाइल साड़ी ड्रेप किए हुए नजर आई.
3/7
शिल्पा शेट्टी ने अपना लुक सेटल मेकअप, खुले कर्ली बालों, डायमंड नेकपीस और कड़ों के साथ कंपलीट किया है.
शिल्पा शेट्टी ने अपना लुक सेटल मेकअप, खुले कर्ली बालों, डायमंड नेकपीस और कड़ों के साथ कंपलीट किया है.
4/7
एक्ट्रेस की ये स्टाइलिश वॉक, एट्टीयूड और कातिल अदाएं देख फैंस उनपर दिल हार बैठे हैं और तस्वीरों पर खूब लाइक कमेंट कर रहे हैं.
एक्ट्रेस की ये स्टाइलिश वॉक, एट्टीयूड और कातिल अदाएं देख फैंस उनपर दिल हार बैठे हैं और तस्वीरों पर खूब लाइक कमेंट कर रहे हैं.
5/7
शिल्पा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘मॉर्डन वाइब...रेट्रो चार्म..’
शिल्पा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘मॉर्डन वाइब...रेट्रो चार्म..’
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार शिल्पा शेट्टी ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. अब एक्ट्रेस के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार शिल्पा शेट्टी ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. अब एक्ट्रेस के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.
7/7
बताते चलें कि शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी रचाई थी. ये स्टारकपल दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के पेरेंट्स हैं.
बताते चलें कि शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी रचाई थी. ये स्टारकपल दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के पेरेंट्स हैं.
Published at : 23 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Bollywood Shilpa SheTTy

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Trump Tariffs के बावजूद भारत के Export में बढ़ोतरी! अमेरिका को कितना फायदा? Paisa Live
New Rent Agreement 2025 | Tenants और Landlords के नए अधिकार और नियम | Paisa Live
Securities Market Code 2025: Share Market Investors के लिए बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव| Paisa Live
पलक झपकते ही मिट्टी में मिली Maulana Tauqeer Raza Khan की बिल्डिंग । Breaking News
G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
Embed widget