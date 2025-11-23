एक्सप्लोरर
मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - ‘गॉर्जियस लेडी’
Shilpa Shetty Photos: शिल्पा शेट्टी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक को ग्लैमरस अंदाज में फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई.
शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड फिल्मों से दूर होकर भी ग्लैमरस वर्ल्ड में सुर्खियां बटोरती रहती हैं. एक्ट्रेस को अगर सोशल मीडिया क्वीन कहा जाए, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा. क्योंकि यहां हर दिन वो अपने ग्लैम लुक से फैंस को दीवाना बनाए रखती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस देसी लुक में हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई.
Published at : 23 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Tags :Bollywood Shilpa SheTTy
