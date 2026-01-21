हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?

पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?

Pizza Hut Franchise: पाकिस्तान में फेक Pizza Hut के मामले के बाद भारत में Pizza Hut कैफे खोलने को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है. अगर आप भी फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो पहले जान लें यह बातें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Jan 2026 04:20 PM (IST)
Pizza Hut Franchise: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह बनी है दुनिया की मशहूर पिज़्ज़ा ब्रांड Pizza Hut. हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जिस Pizza Hut कैफे का उद्घाटन किया उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ. कंपनी ने साफ कर दिया कि यह आउटलेट असली Pizza Hut नहीं बल्कि एक नकली कैफे था. इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बिजनेस सर्किल तक हलचल मच गई.

लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पर खुलेआम नकली आउटलेट कैसे शुरू हो गया. इसी बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर असली Pizza Hut की फ्रेंचाइजी मिलती कैसे है. इसके लिए क्या नियम होते हैं. कितनी तैयारी करनी पड़ती है और कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रोसेस.

कैसे खोल सकते हैं असली पिज्जा हट कैफे?

अगर आप किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. तो असली पिज्जा हट कैफे एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है. कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है. इसके लिए आपको सीधे पिज्जा हट की आधिकारिक फ्रेंचाइजी वेबसाइट https://franchise.pizzahut.com/join-us/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. वहां एक फॉर्म मिलता है. जिसमें नाम, ईमेल, पता, शहर, राज्य, पिन कोड, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, नेटवर्थ और पार्टनर से जुड़ी जानकारी भरनी होती है.

सभी डिटेल्स सही तरीके से सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल रिव्यू की जाती है. अगर कंपनी को आपके इलाके में फ्रेंचाइजी की जरूरत होगी. तो उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी. इसके बाद लोकेशन, बजट और बिजनेस प्लान पर चर्चा होती है. सब कुछ फिट बैठने पर आगे की प्रोसेस शुरू की जाती है और इसी तरह आप भारत में पिज्जा हट कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं.

कितना खर्च आता है?

पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तैयार रखना होता है. जमीन या दुकान की साइज आमतौर पर 1000 से 3000 स्क्वायर फीट के बीच होती है.अगर आपके पास पहले से दुकान है तो खर्च कुछ कम हो सकता है, वरना शॉप बनाने, इंटीरियर, किचन सेटअप और स्टोरेज के लिए अलग से पैसा लगेगा. इसके अलावा कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट और फ्रेंचाइजी फीस भी देनी होती है. 

आम तौर पर फ्रेंचाइजी फीस करीब 2 लाख से 3 लाख रुपये तक जाती है. दुकान सेटअप पर 2 लाख से 5 लाख रुपये और बाकी खर्चों में 3 लाख से 5 लाख रुपये तक लग सकते हैं. कुल मिलाकर पिज्जा हट आउटलेट शुरू करने के लिए लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट माना जाता है. 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 21 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Pizza Hut Cafe Utility News Franchise
